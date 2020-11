Alertă de covid-19 la Palatul Victoriei. Ludovic Orban a stat lângă el: ”Am respectat regulile, dar virusul nu iartă”

Veste proastă în Ministerul Economiei, acolo unde COVID-19 a ajuns de curând. Cu puțin timp în urmă, Virgil Popescu a anunțat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, prezentându-și starea de sănătate actuală. Acesta a descoperit că s-a infectat după ce s-a confruntat cu simptome de gripă.

Virgil Popescu a relatat că simptomele de gripă pe care le-a semnalat au apărut la o zi după ce primise un rezultat negativ al testului COVID-19. Șeful de la Economie trebuia să plece într-o deplasare oficială în Israel, motiv pentru care a fusese nevoit să se testeze.

În acest moment, starea sa este stabilă și nu prezintă „simptome grave”. Atât el, cât și familia sunt bine, urmând a urmări evoluția pe care o poate avea această infectare. Virgil Popescu le recomandă tuturor cetățenilor să poarte mască pentru că este foarte important să se protejeze.

De asemenea, ministrul Economiei a confirmat faptul că a respectat toate regulile, dar cu toate acestea, virusul nu iartă.

”Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă.

Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave, pentru moment. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja.

Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multa treabă de făcut”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.