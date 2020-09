Alegeri locale 2020. Traian Băsescu recunoaște că are puține șanse să redevină primar: „Eu nu mai sunt ce am fost”

Vestea că Traian Băsescu va candida din nou pentru funcția de primar general al Capitalei a creat multă vâlvă printre politicieni, dar și printre alegători. Fostul președinte și primar al Capitalei este una dintre cele mai apreciate figuri politice din România, motiv de teamă pentru contracandidații săi.

Candidatura fostului președinte a fost o surpriză pentru toată lumea, dar chiar și așa, acesta nu crede că oamenii îl vor alege pe el, dat fiind faptul că perioada sa de glorie a apus. Transparent din fire, europarlmentarul PMP a dezvăluit că nu se așteaptă să obțină un număr favorabil de voturi, însă dorește să câștige respect, motivul principal pentru care a dorit să participe la alegerile locale din acest an.

”Eu nu mai sunt ce am fost, știu asta foarte bine, dar nici nu sunt de lepădat. Au mizat că vom pune un candidat fantomă. Nu merge cu candidați de 2-4 % și am decis că atât timp cât mai am resursă politică să o utilizăm”, a declarat Traian Băsescu, reprezentantul Partidului Mișcarea Populară, pentru Spotmedia.