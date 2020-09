Alegerile Locale ne bat la ușă. Mai sunt aproximativ două săptămâni până la momentul zero. Candidații încearcă să-și facă cunoscute proiectele, iar partidele politice să-și susțină candidații.

La nivel național sunt peste 18.000 de secții de votare, mai exact 18.758 de secții, din care 15.798 sunt la nivel național. Cei de la Expert Forum, au reușit să facă o bază de date cu toți candidații la Alegerile Locale de anul acesta. Conform acestora sunt 256.042 de candidați la funcțiile administrative din diferitele circumscripții.

”Reamintim că pornind de la acele date, în 2016, Expert Forum a arătat că au existat 477 de candidați sub vârsta legală de 23 de ani. În urma analizei datelor am identificat nume similare care figurează de până la 11 ori în aceeași circumscripție. Nu putema ști dacă este vorba de aceeași persoană sau nu. Data nașterii ne-ar fi ajutat să înțelegem dacă este sau nu același candidat.”, se arată în comunicatul ONG-ului.