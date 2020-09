Alegeri Locale 2020. BEC a schimbat regulile: ce se întâmplă cu cei care au actul de identitate expirat

Nu mai este mult până la alegerile locale din 2020. Campania electorală este în toi, iar alegătorii se pregătesc să meargă să voteze. Biroul Electoral Central a schimbat regulile pentru alegerile locale.

Biroul Electoral Central a decis ca românii care au buletinul expirat după 1 martie și nu au apucat să-l schimbe, să poată vota la alegerile din 27 septembrie. Aceștia vor merge la secția unde sunt înscriși în lista electorală permanentă sau la cea unde este arondată adresa la care sunt domiciliați.

Dacă pe buletin nu este trecută adresa actuală de domiciliu, BEC a hotărât ca românii care nu au încă vize de flotant până pe 4 septembrie nu vor putea vota la alegerile locale, decât în localitatea de domiciliu.

”Art. 2. – (1) Alegătorul votează numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă;

sau secția de votare unde este arondată adresa la care își are domiciliul sau reședința, după caz.

(2) Alegătorul care, până cel mai târziu în data de 4 septembrie 2020, și-a stabilit reședința la o altă adresă decât cea de domiciliu, votează numai la secția de votare unde este arondată strada la care își are reședința menționată pe actul de identitate, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară dacă nu a solicitat înscrierea în listele electorale permanente cu adresa de reședință.

(3) Alegătorul care nu și-a preschimbat actul de identitate după modificarea limitei unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reședința, votează la secția de votare la care este arondata strada ce figurează la mențiunea privind domiciliul sau reședința înscrisă pe actul de identitate.”, spune hotărârea.