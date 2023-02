Alcool și gânduri de sinucidere „frumoasă”. Un fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni, interviu cutremurător

Mircea Tutovan este unul dintre cei mai buni jucători de volei din istoria României. A câștigat Cupa Campionilor Europeni, zece titluri cu Dinamo, dar a obținut și două medalii de bronz cu echipa națională la Campionatele Europene. Fostul sportiv are 70 de ani și a acordat un interviu în care a recunoscut că a avut probleme mari cu alcoolul și că s-a gândit la sinucidere, după ce a fost nevoit să renunțe la volei.

Mircea Tutovan s-a retras în comuna Biușa după ce soția a suferit un accident vascular acum 11 ani și s-a gândit că o „oază de liniște” o să-i facă bine. În plus, nu a mai suportat aerul poluat și apa calcaroasă din Buzău. Are 70 de ani și o mulțime de povești de spus. A jucat la Dinamo, Șimleu Silvaniei, Elcond Zalău, Gloria Bistrița, dar a adunat și peste 300 de meciuri în tricoul echipei naționale. S-a retras după ce s-a accidentat la umăr, la vârsta de 41 de ani. A fost momentul în care a fost uitat de prieteni și s-a gândit la sinucidere.

„Am rămas singur cu nevasta și copiii. Pe 9 martie fac 50 de ani de căsnicie. Atunci am încercat să găsesc o modalitate mai frumoasă să mă sinucid! O luasem pe ulei… Dar ușor, ușor mi-am revenit. Atunci mi-am cernut prietenii și nu prea au rămas mulți. Mă uitam cu lupa după ei. Mulți puteau să mă ajute, dar…

Mircea Tutovan are un CV impresionant. A câștigat Cupa Campionilor Europeni, zece titluri cu Dinamo, dar a obținut și două medalii de bronz la Campionatele Europene. După turneul european din anul 1977 a fost ales în echipa continentală. Atunci i s-a spus „tunarul Europei”.

„În ’77, în Finlanda, am luat locul trei la Europene cu naționala. Atunci s-a făcut echipa Europei și eu am fost ales în ea. Alături de doi ruși, doi polonezi și un ungur. Am făcut un campionat extraordinar! Păcat că în loc să ne batem cu rușii pentru aur, ne-am bătut cu maghiarii pentru bronz”, a mai spus Tutovan.