Aida Parascan, primele declarații despre a patra sarcină. Ce a spus familia ei când a aflat EXCLUSIV

(PRO TV), este din nou însărcinată, veste pe care cei trei copii ai ei, din altă relație, au primit-o cu mare bucurie. Aida ne-a povestit, în interviul pentru playtech.ro, despre numeroasa ei familie, dar și despre afacerile, deloc prospere, din domeniul culinar.

Aida Parascan, mărturii despre a patra sarcină. Cum se simte viitoarea mămică?

Vă mai amintiți de sexy-mămica Aida Parascan, fostă concurentă la ”MasterChef”, care se mândrea cu cei trei copii, Gianina (20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani)? Aida Parascan a câștigat premiul cel mare, în valoare de 50.000 de euro, în 2013, însă banii parcă au fost blestemați, căci de o parte nici nu s-a putut bucura, după ce apartamentul în care locuia cu chirie a luat foc, pagubele ajungând la 10.000 de euro.

Aida a trecut peste acel episod îngrozitor, iar acum se bucură din nou de perioada maternității, fiind însărcinată în 17 săptămâni. Ea ne-a povestit, pentru playtech.ro: “Când am aflat că sunt însărcinată, cineva mi-a spus: acum îți vei da seama ce fel de copii ai crescut. Și pot să spun ca reacția lor a fost una pe care nu mi-am imaginat-o niciodată cu sărituri în sus de bucurie și apoi în secunda doi deja începeau să își facă planuri de cum și ce o să facă împreună cu bebe.

S-au gândit și la fotbal, doar că apoi și-au dat seama că în primă fază este prea mic”. Vedeta este o fire credincioasă: “Mă rog în fiecare dimineață și seară și, câteodată, chiar și când muncesc sau am alte activități de rutină. Rugăciunea ar fi bine să facă parte din viață și nu să fie practicată doar când mergem la biserică”.

Ce detalii a oferit despre partenerul său?

Aida Parascan ne-a vorbit și despre reacția iubitului ei, în momentul în care l-a anunțat că va fi tătic: “Amândoi am fost în stare de șoc. Eu mi-am revenit, sper să își revină și el”. Aida se descurcă greu cu afacerile culinare, la vreme de pandemie:

“A fost destul de dificil, am închis școala de gătit și am revenit la consultanță. Din fericire, eu am colaboratori care fac și delivery, asta ne-a ajutat să ne menținem pe piață și să putem trăi, să ne plătim facturile. Cel mai dificil a fost cu gestionarea școlii online, în paralel cu jobul”.