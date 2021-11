Agent Green atacă IKEA datorită României. Ce a descoperit organizația pe unele produse de mobilier

În urmă cu doi ani, IKEA a început să se confrunte cu acuzații că a folosit lemn tăiat ilegal pentru a fabrica mobilă. O anchetă susține că suedezii au folosit lemn din păduri europene străvechi pentru producție. Scandalul a ajuns și în România. IKEA era acuzată de cei de la Agent Green de aceleași practici.

Unele dintre cele mai bine vândute scaune IKEA ar fi putut fi fabricate cu lemn provenit ilegal din păduri străvechi din Ucraina și România, potrivit unei investigații a ONG-ului de mediu Earthsight. Deși lemnul a fost certificat ca fiind sustenabil, investigațiile efectuate de Earthsight susțin că a fost luat ilegal din Ucraina, în timp ce autoritățile și agenții de aplicare a FSC ar fi închis ochii.

Pădurile Carpaților, care traversează Ucraina, Slovacia și România, sunt unele dintre ultimele habitate rămase pentru populațiile de râs și urs brun din Europa. Exploatanții forestieri au încălcat normele de mediu în timp ce recoltau lemn din zonă prin 2018, 2019 și 2020, susține Earthsight.

Se pare că lemnul a fost folosit pentru fabricarea unora dintre cele mai populare articole IKEA, inclusiv a scaunului pliabil cu lamele Terje și a scaunului de sufragerie Ingolf. Sute de bucăți ar fi putut ajunge în casele clineților din întreaga lume.

IKEA a insistat că nu acceptă lemn tăiat ilegal în produsele sale și a declarat că a lansat o investigație în urma constatărilor.

Dacă în Ucriana, pentur moment, totul s-a rezumat la a investiga , în România, conform celor de la Agent Green, IKEA are aceste practici ilegale de foarte mult timp. Într-un raport, intitulat „Distrugerea cinică a pădurilor bătrâne din România de către IKEA”, oganizația non-guvernamentală vine cu dovezi scriptice și cu imagini. Raportul Agent Green era publicat în agusut anul accesta, raport în care se spune:

Raportul, întins pe 31 de pagini, înearcă să aducă în atenția opiniei publice practicile ilegale ale companiei suedeze IKEA în România, și modul în care distrug păduri întregi pentru a avea materia primă pentru produsele sale. Cea mai recentă dovadă a fost publicată de cei de la agent Green pe Facebook, în care scriu că:

„Pe produsele din lemn vândute de IKEA la Viena au apărut etichete care avertizează consumatorii cu mesajul ”ATENȚIE: poate conține urme din lemn de la păduri seculare din România.

Wood products sold by IKEA in Vienna started to be labeled with a message for consumers saying ”WARNING: May Contain Traces of Romanian Old-Growth Forests.”, scriu cei de la Agent Green.