Afecțiunea nebănuită a lui chef Florin Dumitrescu. Se luptă cu ea încă de la 16 ani

Chef Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai cunoscuți și de succes bucătari din România. Mereu îl vedem pe micile ecrane cu zâmbetul pe buze, însă ca orice om are greutăți. Invitat în cadrul unui podcast, Florin Dumitrescu a vorbit despre boala cu care se confruntă.

Puțini oameni știu despre viața lui Florin, însă se confruntă cu ea încă de când era adolescent. Nu vorbește foarte des despre viața personală și mai ales despre probleme cu care se confruntă, însă a făcut o excepție atunci când a fost invitat de George Buhnici în cadrul podcastului pe care acesta îl prezintă.

Chef Florin Dumitrescu a povestit că a fost diagnosticat cu gastrită de la vârsta de 16 ani. Chiar dacă a trecut mult timp de atunci, afecțiunea îl afectează și în prezent. Acesta a mai precizat că nu era foarte atent la nutriție, nu avea mese regulate, nu mânca ci mai mult gătea.

Florin Dumitrescu este pasionat de mic de bucătărie, însă a avut și alte pasiuni. De-a lungul timpului a reușit să „jongleze” între bucătărie și sport. Din păcate, a suferit o accidentare și s-a ales cu dureri la nivelul picioarelor, spatelui și la genunchi.

„Excesele se plătesc, indiferent ce fel de excese, chiar și sportul în exces se plătește. Eu până la 14 ani am fost sportiv de performanță și, crede-mă, am avut niște probleme foarte mari din cauza asta, pentru că mi-am turat corpul atât de mult încât am descoperit probleme.

Am făcut polo, am fost portar la polo și am genunchii pilaf, pilaf de la antrenament, pentru că portarul trebuie să lucreze picioarele în apă. Noi în apă aveam bordură de beton pe care trebuia să o ținem deasupra capului 30 de secunde în serie, un minut pauză, iar 30 de secunde. Și, da, am probleme cu genunchii, picioarele, spatele”, a mai transmis el.