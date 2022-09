Afacerea simplă cu care a românca a dat lovitura. Face totul de acasă şi are mare succes

Pandemia a schimbat și modul în care se lucrează, iar mulți au început să își deschidă și afaceri pe cont propriu. Afaceri mici, pe care le-au dezvoltat însă, pe parcurs. Este și povestea Ioanei Anuței, românca creativă care a făcut bani chiar din propriul apartament. Aceasta a ajuns să își dezvolte propria afacere, care merge tot mai bine. Iată despre ce anume este vorba!

Ioana Anuței a dat lovitura cu o afacere simplă. Ea a ajuns la această performanță confecționând lumânări parfumate chiar în propriul apartament. Lumânările sunt însoțite și de câte un mesaj, iar asta i-a atras pe mulți cumpărători, de-a lungul timpului.

Tânăra este pasionată de lumânări parfumate și așa a decis că i-ar prinde bine să pornească chiar o afacere în acest sens. Ea confecționează lumânări, care au și anumite mesaje, iar în decembrie 2021 a vândut nu mai puțin de 2.000 de lumânări, cu prețuri între 50 și 100 de lei.

„Mie mi-au plăcut dintotdeauna lumânările parfumate, dar momentul definitoriu a fost când am descoperit o lumânare de soia de la Guerlain.

Am încercat să-i reproduc aroma, am căutat tutoriale, am văzut notele pe care le conţine, am comandat materialele de care credeam că am nevoie pentru a face lumânări parfumate – uleiuri parfumate, fitiluri şi un termometru de gătit. Din prima serie, am păstrat eu o lumânare, iar pe celelalte le-am făcut cadou“, a povestit Ioana Anuței, potrivit Ziarului Financiar.