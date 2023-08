Afacerea pe care Daria de la Insula Iubirii și-a deschis-o după show. A rămas cu Răzvan? EXCLUSIV

Daria Cuflic a făcut senzație pe Insula Iubirii! Blondina în vârstă de 25 de ani a reușit să îl vrăjească rapid pe Răzvan, iubitul Emei, în cadrul show-lui TV. Daria este din Republica Moldova și locuiește în Iași. După ce a încheiat o relație de 3 ani, aceasta și-a făcut curaj și s-a înscris pentru rolul de ispită la Insula Iubirii. Viața ei s-a schimbat radical după participarea în emisiunea difuzată pe Antena 1. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Daria ne-a oferit primele declarații despre experiența pe insulă.

Daria a reușit să îi fure inima lui Răzvan, partenerul de viață al Emei. Prin energia și prin zâmbetul său, Răzvan a rămas de-a dreptul fascinat de Daria, astfel cei doi s-au sărutat în cadrul emisiunii, iar Răzvan i-a propus ispitei să doarmă împreună, însă Daria a refuzat.

Mai mult decât atât, ispita de la Insula Iubirii a spus că a fost puțin deranjată de insistențele concurentului. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, frumoasa ispită ne-a vorbit despre experinața “Insula Iubirii”, dar și despre intențiile pe care le-a avut, de fapt, cu Răzvan.

“Experiența Insula Iubirii a fost una inedită. Nu m-am aşteptat că poţi trăi atâtea, într-o perioadă scurtă de timp, doar 21 de zile, deloc suficiente ca să ne arate pe noi, pe fiecare, pe deplin. Mai ales că, puşi în situaţii limită, cu toţii avem anumite reacţii. Este foarte uşor să judeci din comoditatea living-ului tău, fără să te pui în contextul celui pe care îl judeci. Insula mi-a arătat tot ce nu vedeam sau nu auzeam despre mine. Nu am avut intenția să stric relații sau să rănesc pe cineva, ci sa îi ajut să-și testeze relațiile. Am rămas aceeași persoană plină de viață, dar am decis să mă concentrez mai mult pe creșterea și dezvoltarea mea personală. Ce am învăţat, pe propria piele, în contextul emisiunii, este că trebuie să lucrez mai mult pe partea emoţională, pentru că mă lovesc de mai multe lucruri acum, fiind foarte expusă.”, ne-a declarat Daria, în exclusivitate pentru Playtech Știri.