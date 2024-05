Afacerea cu care un român a dat lovitura. E unică în România, Regele Charles este cel mai mare fan al său

Un român a dat lovitura cu o afacere inedită. Este vorba despre o plantaţie unică în România, care crește în Transilvania și unde bărbatul cultivă cu succes o plantă din străinătate.

Mircea Muntean a cultivat o plantă originară tocmai din Tibet, care acum îi aduce profit frumos. Mai mult, din ea se fac adevărate delicii pe placul Regelui Charles.

„Am crescut cu planta asta, mâncam primăvara, mi se pare foarte bună. Şi acum 14 ani, într-o delegaţie de afaceri în Hamburg, am vizitat pe cineva în zona rurală, unde am văzut cum arată o cultură de câmp. Şi am fost inspirat de acolo, am vorbit cu acel fermier, am adus 2.000 de rădăcini din soiul german pe care am început să le adaptez aici”, a declarat Mircea Muntean la Antena 3.