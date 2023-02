Afacerea cu care o româncă a dat lovitura în Italia. Nu voia nimeni să o angajeze, era refuzată mereu: „Aveam copil”

O româncă a dat lovitura cu o afacere deosebită în Italia. Aceasta a mărturisit că i-a fost foarte greu atunci când a plecat peste meleaguri, mai cu seamă că avea o responsabilitate în plus. Mai exact, ea fusese refuzată pentru că avea un copil, așa că s-a gândit la o opțiune pentru a-și putea crește micuțul și pentru a-i oferi toate cele necesare. „Nu mă angaja nimeni pentru că aveam un copil mic”, a subliniat ea.

O româncă a decis să plece din România și să își încerce norocul în altă parte. Din păcate, piedicile au fost multe atunci când a părăsit meleagurile pentru că mulți angajatori o refuzau tocmai pentru că avea un copil. Aceasta și-a făcut un plan și a decis să își deschidă un salon de coafură.

Mihaela a reușit astfel să dea lovitura în Italia și să își schimbe soarta. Locația se află la Roma, acolo unde femeia trăiește de ani buni. Cea din urmă s-a născut la Făgăraș și a mărturisit că nu a avut niciodată o viață ușoară.

Mai exact, mama ei a plecat în străinătate când ea era mică, dar câțiva ani mai târziu se pare că a ales să părăsească România. Fata a cunoscut lipsurile și a fost nevoită să ducă o viață la țară, departe de visele pe care le aveau mulți copii de la oraș la acea vreme, dar cu toate astea a reușit ceea ce și-a propus.

„Nu am avut o familie înstărită, dimpotrivă. Economiseam bani pentru a ne ajunge de mâncare. Părinții mei erau despărțiți. Așa că mama a plecat să muncească în Italia, ca badante. Da, mi-a lipsit mama, dar am înțeles sacrificiul ei. Dacă rămânea în România, risca să ne piardă, să ne ia serviciile sociale, pe mine și pe sora mea”, a povestit mătușa ei, pentru rotalianul.com.

După ce a ajuns la gimnaziu, mama Mihaelei a reușit să o aducă pe micuță la ea în Italia, iar mai apoi să-și continue studiile la Roma.

„De când mă știu, eram fascinată de coafuri. Nu, nu exista un salon în sat, dar pe mama mi-o amintesc mereu cum se îngrijea și se pieptăna cu grijă, era atentă la detalii. Era o mamă tânără, deseori ni se spune că suntem două surori!

De la 18 ani, am început să mă ocup de cliente, să le coafez. Abia așteptam să pun în practică ce am învățat. Așa mi-am dat seama că teoria și ce am învățat la școală nu e de ajuns, e nevoie de multă practică!”, a mărturisit fata.