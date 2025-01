Afacerea cu care frații Pavăl vor să dea lovitura în Elveția. Patronii Dedeman vor să domine piața hotelieră

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman și ai holdingului Pavăl, fac un pas important în extinderea internațională a portofoliului lor prin renovarea complexului hotelier Waldhaus Flims Wellness Resort, un simbol al luxului elvețian. Acest proiect ambițios are ca obiectiv redeschiderea hotelului de 5 stele până în sezonul de iarnă al anului 2025.

Un complex cu istorie de aproape 150 de ani

Construit în 1877 și amplasat la o altitudine de 1.100 de metri în cea mai mare grădină hotelieră din Elveția, Waldhaus Flims Wellness Resort este un exemplu remarcabil de arhitectură Belle Époque. Complexul include patru clădiri interconectate, aproape 150 de camere, un spa de lux și șase restaurante și baruri, fiind de-a lungul anilor gazda unor oaspeți prestigioși.

În toamna anului trecut, frații Pavăl, împreună cu partenerii lor de la Apex Alliance Hotel Management, au achiziționat acest complex, după ce fusese închis în vara lui 2023 de fostul proprietar, compania americană Z Capital Partners. Închiderea a fost cauzată de dificultăți financiare, pe fondul creșterii costurilor energetice.

Modernizare cu respect pentru tradiție

Renovarea complexului pune accent pe păstrarea caracterului istoric unic, dar include și modernizări menite să sporească eficiența energetică și confortul oaspeților.

„Obiectivul nostru este să combinăm tradiția și luxul cu cerințele tehnice ale vremurilor moderne”, au declarat reprezentanții proiectului.

Restaurarea designului interior emblematic, completată de investiții în soluții moderne de eficiență energetică, subliniază viziunea comună a fraților Pavăl și a partenerilor lor lituanieni.

Un parteneriat strategic pentru extindere europeană

Colaborarea dintre frații Pavăl și Apex Alliance marchează o etapă semnificativă în expansiunea internațională a ambelor entități. Apex Alliance, care administrează 17 hoteluri în Europa, dintre care cinci în București, își consolidează astfel poziția pe piața hotelieră de lux.

Această inițiativă nu este prima incursiune a fraților Pavăl în sectorul ospitalității internaționale. În 2023, aceștia au achiziționat Grand Hotel Gardone, un hotel istoric din Italia, recunoscut pentru eleganța sa de epocă și locația spectaculoasă de pe malul lacului Garda.

Diversificarea portofoliului Pavăl

Frații Pavăl sunt cunoscuți pentru abordarea lor strategică în diversificarea investițiilor. Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, a înregistrat o cifră de afaceri de 11,5 miliarde de lei în 2023, oferind o bază solidă pentru expansiunea în alte industrii.

Pe lângă ospitalitate, portofoliul lor include proiecte semnificative în sectorul imobiliar, cum ar fi achiziția portofoliului de birouri al CA Immo și clădirile de referință precum The Bridge, The Office și Dacia One. De asemenea, aceștia investesc în agricultură, energie, construcții și sănătate, consolidându-și poziția printre cei mai influenți investitori din România.

O redeschidere mult așteptată

Redeschiderea Waldhaus Flims Wellness Resort este așteptată cu nerăbdare, atât de către pasionații de lux, cât și de către comunitatea locală din Flims. Prin această inițiativă, frații Pavăl și partenerii lor nu doar că readuc la viață o clădire istorică, ci și contribuie la revitalizarea turismului de lux din regiune.

Cu o combinație între peisajele montane spectaculoase și facilitățile de înaltă clasă, hotelul are potențialul de a deveni o destinație de top în Europa. Această investiție subliniază încă o dată viziunea pe termen lung a fraților Pavăl și angajamentul lor de a valorifica oportunități care îmbină tradiția cu inovația.