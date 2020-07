Adriana Trandafir, declarații cutremurătoare după ce s-a vindecat de COVID-19: „Eram sigură că am să mor”

Îndrăgita actriță Adriana Trandafir a mărturisit într-un interviu acordat pentru Antena3, calvarul prin care a trecut din primele momente în care au apărut simptomele infectării cu COVID-19. Deși inițial a încercat toate trucurile băbești pentru a depăși starea incipientă de boală, aceasta a recurs destul de repede la ajutorul medicilor, totul evoluând extrem de rapid.

Cum a debutat boala

Într-un interviu acordat în exclusivitate moderatorului emisiunii „Sinteza Zilei”, Mihai Gâdea, actrița în vârstă de 64 de ani, a povestit tot capitolul traumatizant al vieții ei. Adriana Trandafir a dezvăluit că totul a început după participarea la filmările emisiunilor „Te Cunosc de Undeva” și Chefi la Cuțite”.

Simptomele au debutat cu reacții familiare ale corpului precum febră și tuse, nimic comun. Așteptând să se facă bine și folosind toate leacurile băbești, Adriana Trandafir observa că se site din ce în ce mai rău.

În scurt timp a sesizat că îi lipsesc mirosul și gustul, iar datul jos din par ajunsese să fie o provocare greu de împlinit.

„Mi-a fost atât de rău că nu m-am mai putut ridica din pat. Și soțul meu a zis să chemăm un doctor, dar m-am opus. Și am zis că o să stau peste weekend în pat ca să-mi revin. Dar nu a fost așa.

Am făcut toate rețetele de la bunica, străbunica, mama, soacra, care întotdeauna au dat rezultate, dar acum efectiv nu numai că nu au avut niciun efect, dar parcă îmi făceau din ce în ce mai rău. Am avut de multe ori senzația că am să mor. Eram sigură că am să mor„, a povestit Adriana Trandafir, potrivit antena3.ro.

Marcel Pavel a fost primul testat

Actrița a povestit cu lacrimi în ochi cât de grea și tensionată a fost această perioadă pentru ea și restul colegilor infectați. Cu acest prilej, artista i-a rugat pe toți românii să fie mai buni și mai responsabili, lăsând răutățile la o parte. Aceasta a menționat și de starea lui Marcel Pavel, care a fost cea mai gravă dintre toate vedetele infectate, el fiind și cel mai afectat de acuzațiile care i s-au adus în toată perioada spitalizării sale.

„Între timp, luni-marţi, a fost testat Marcel. Am fost anunţaţi că trebuie să ne testăm şi atunci culmea este că de la 40 cât am avut seara temperatura, în dimineaţa în care am mers la testare m-am simţit bine, am luat un taxi. Temperatura pe care am avut-o la intrarea la test a fost 36,2. Deci temperatura irelevantă în acel moment.

Am fost testată. Ne-am gândit că s-ar putea să fie, dar cum să ţi se întâmple ţie? Ca să fiu sigură, m-am dus şi mi-am făcut şi un test de sânge, care a indicat negativ. Seara, când am aşteptat testul din locul unde mi l-am făcut, m-au anunţat că sunt pozitivă. Testul rapid a fost negativ, iar PCR-ul arăta pozitiv. Bineînţeles că am crezut pozitivul şi m-am prezentat la spital”, a povestit Adriana Trandafir.

“Voiam să mă fac bine pentru familia și copiii mei”

Actrița le-a mulțumit medicilor de la Spitalul “Matei Balș” pentru toată implicarea, responsabilitatea de care au dat dovadă în toată această lungă perioada. Aceasta a declarat că toată experiența trăită a ajutta-o să realizeze ce este cu adevărat important în viață și că trebuie să se bucure de fiecare moment.

„Voiam să mă fac bine pentru familia mea, pentru copiii mei în primul rând. Dar m-am gândit și la cei care nu au familie și copii, oare ce a contat, care e perspectiva lor. Vrei să te faci sănătos, vrei să te ierte Dumnezeu de toate păcatele și te juri lui Dumnezeu că dacă te scapă de asta o să devii mai bun, mai blând, mai iertător, mai înțelegător, mai puțin muncitor, să te iubești mai mult.

Mi-am propus să mă iubesc mai mult, să am grijă mai mult de mine, să prioritizez, să nu cred că fără mine stă planeta. Nu stă planeta! Pentru lucrul acesta poate nu merită prețul nimic, decât copiii și familia, dar în același timp uită-te la mine, sunt patru zile de când am ieșit din spital și a doua zi am avut spectacol, și acum sunt tot aici, în loc să fiu la munte. Mi-am salvat sufletul!”, a declarat aceasta, potrivit antena3.ro.