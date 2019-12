Adriana Iliescu atrăgea toate privirile în tinerețe. Cât de frumoasă era cea mai bătrână mamă din România

A adus premiera de a deveni mamă la 66 de ani în România, dar puțini știu cum arăta atunci când era tânără. Fotografia cu Adriana Iliescu de la vârsta de 20 de ani a surprins pe toată lumea. Cum arată atunci cea care este cunoscută drept cea mai bătrână mamă din țara noastră?

Cum arăta Adriana Iliescu la 20 de ani?

A devenit cunoscută drept cea mai bătrână mamă din România, după ce și-a îndeplinit visul și a născut primul său copil la vârsta de 66 de ani. Cu toate că a fost pe prima pagină a ziarelor în trecut, iar televiziunile abia dacă au lăsat-o să respire după ce a născut, puțini știu povestea ei. Adriana a fost profesoară universitară de literatură modernă. Chiar dacă a ajuns la o vârstă respectabilă, sufletul îi este tânăr și se simte cu atât mai bine atunci când este în preajma fiicei sale. Adriana și-a început viața de familie la doar 20 de ani. Deși a rămas însărcinată la scut timp după căsătorie, din motive medicale nu a putut păstra copilul. „Vreti sa scoateti un copil cocosat, stramb? Ce vreti sa faceti?!”, i-au spus doctorii.

„În plus, din cauza TBC-ului, m-aș fi decalcifiat foarte tare. Și tatăl meu a avut TBC, era o boală rușinoasă pe vremuri, aproape nevindecabilă. Am avut norocul că am prins penicilina și ne-am salvat. TBC-ul a făcut multe victime: Balcescu, Filimon, familii întregi de scriitori, muzicieni”

Adriana Iliescu

„Și acum verigheta mea de femeie căsătorită”

Din păcate, Adriana avea atunci să rămână și fără copil și fără soț. La scurt timp după evenimentul nefericit, a urmat divorțul, dar nu din această cauză. Viata personală și mai ales întemeierea unei familii a trecut pe planul doi, iar cariera i-a fost sursa de fericire.

„Poate că este prea mult spus, dar eu consider că a fost o jertfă pentru creație. Tema jertfei nu este o glumă. Te apuci să creezi și viața personală dintr-o dată nu mai are importanță. Nu m-a mai interesat. Eram atât de prinsă! Nu aș putea spune că nu a fost niciun proiect, dar nu s-a realizat. Pe de alta parte, niciodată nu mi-am pierdut credința că îmi voi reface familia. Eu consider că am fost femeie căsătorita și port și acum verigheta mea de femeie căsătorită”

Adriana Iliescu Sursa: qbebe.ro