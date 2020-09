Adriana Iliescu a dispărut? Nimeni nu mai reușește să ia legătura cu cea mai bătrână mamă din România

Vecinii Adrianei Iliescu susțin că nu au mai văzut-o pe profesoară de ceva timp și că, probabil, starea de sănătate este una precară și nu mai iese din casă.

Adriana Iliescu a dispărut?

Adriana Iliescu a intrat în atenția publică în anul 2004, când a adus pe lume o fetiță la vârsta de 67 de ani. Fetița se numește Eliza, iar în prezent este o adevărată domnișoară, având vârsta de 16 ani. Cu toate că gestul de a aduce pe lume un copil la o vârstă înaintată a fost criticat îndelung, aceasta nu a plecat urechea la critici, ci și-a educat singură fetița. Cele două locuiesc într-un apartament modest din zona Drumul taberei, cu pereți plini de igrasie, trăind dintr-o pensie de 2.000 de lei, la care se mai adaugă banii pe care îi face din meditații și chiria de la un alt apartament pe care îl mai deține, veniturile totale ajungând, în medie, la 4.000 de lei.

”Nu știm ce se întâmplă cu dânsa”

Chiar dacă duce o viață decentă, anii și-au pus amprenta asupra Adrianei Iliescu, care și-a mai pierdut din putere, odată cu trecerea anilor. Chiar și așa, este extrem de activă: își duce fiica la școală, la cumpărături, gătește și face curățenie, ba chiar mai stă de vorbă și cu prietenele din bloc. Însă de aproape trei săptămâni, Adriana Iliescu este de negăsit.

Astfel că încă de la mijlocul lunii august, reporterii Impact.ro au sunat-o zilnic, atât pe mobil, cât și pe fix, pentru a afla mai multe detalii despre starea ei de sănătate, dar și despre cum privește aceasta începutul anului școlar în condițiile actuale. Numai că ambele telefoane sunt dezafectate. Îngrijorați, au mers la blocul în care locuiește profesoara de limba română, dar nici vecinii nu au mai văzut-o pe aceasta.

“Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, a spus o colocatară a blocului din Drumul Taberei pentru Impact.ro.