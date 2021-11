Adriana Bahmuțeanu a dat naștere unei ipoteze uluitoare în showbizul românesc. Controversata vedetă vorbește despre moartea regretatului interpret de muzică populară Petrică Mîțu Stoian. De ce ar fi murit artistul.

Muzica populară românească este în doliu după tragica moartea a interpretului Petrică Mîțu Stoian, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți ai României. Dispariția sa timpurie la numai 61 de ani i-a șocat pe români, iar buna lui prietenă Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații cutremurătoare cu privire la trecerea în neființă a îndrăgitului artist.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a rămas impresionată de vestea morții regretatului artist, mai ales că Petrică Mîțu Stoian îi acordase un interviu controversatei brunete, cu doar câteva săptămâni înainte de a deceda.

Adriana Bahmuțeanu susține că nu ar fi exclusă posibilitatea ca moartea lui Petrică Mîțu Stoian să fi avut și o vină din partea medicilor, regretatul cântăreț de muzică populară ajungând la spital cu supradoză de anticoagulante și septicemie.

„Știam că Petrică are unele probleme de sănătate și că suferă cu inima dar nu știam că are fibrilații atriale. Acum câteva săptămâni chiar am realizat un interviu cu el, cred că este și ultimul, și-mi spunea că este cam supărat și așteaptă să treacă toată povestea sta cu COVID-ul. Eu știu că el a avut niște simptome destul de nasoale și că se trata post-COVID la o clinică privată.

Din câte știu, Petrică a fost mutat de la o clinică privată la spital pentru că scuipa sânge și avea o supradoză de anti-coagulante prescrise pentru fibrilații în tratamentul post-COVID. Dar, fiind internat, tratamentul nu și-l administra singur, nu?

În condițiile astea, nu putem exclude o culpă medicală sau chiar un malpraxis! Ar trebui să aflăm dacă nu cumva i s-a greșit doza de anticoagulant sau tratamentul, în general. Vorbim de un om care a mers la o clinică să scape de problemele post-COVID și a murit brusc, el nemaifiind bolnav de COVID. Întrebarea e, de ce a murit Petrică Mîțu Stoian? ”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în exclusivitate pentru Wowbiz.