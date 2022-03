Adrian Sârbu îşi vinde afacerile una după alta. Preţul de pornire este de 3,33 milioane de euro

Adrian Sârbu îşi vinde afacerile una după alta. Recent, fostul patron al PRO TV a scos la vânzare telefericul din Sinaia, însemnând clădiri, construcții, instalții de transport pe cablu și terenuri. Prețul de pornire este de 3,33 milioane de euro.

„Teleferic Sinaia”, parte a companiei Teleferic Prahova SA – intrată în insolvență în 2016, a fost scoasă la vânzare prin licitație de către omul de afaceri Adrian Sârbu cu prețul de 3,33 milioane de euro (aproximativ 17 milioane de lei). Garanția de participare este de 1,7 milioane de lei, scrie Profit.ro.

Practic, proprietarul agenției Mediafax a scos la vânzare activul „Teleferic Sinaia”, care este compus din telecabinele duble de la cotele 1.400 și 2.000, telescaunul care face legătura dintre cele două cote, telescaunul și teleschiul de la Valea Dorului, plus terenuri în suprafață totală de 7.400 metri pătrați. Instalațiile de transport pe cablu sunt vândute cu tot cu stații, stâlpi de susținere, motoare de tracțiune, echipamente electrice, sisteme de cabluri și angrenare, vehicule, sisteme de supraveghere și instalații de control și acces.

„Zona este activă din punct de vedere economic, amplasare favorabilă pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare de mici dimensiuni. Există rețea de gaze, rețea de electricitate, rețea de canalizare și telefonie. Proprietățile sunt permisibile legal, posibile fizic, fezabile financiar și maxim productive”, se arată în anunțul de vânzare.

Potrivit sursei citate, Teleferic Prahova SA a înregistrat, în perioada octombrie 2021 – ianuarie 2022 o cifră de afaceri de 6,15 milioane de lei și a efectuat plăți în valoare de 4,6 milioane de lei.

Dan Șucu a cumpărat creanțele Mediafax Group

Medifax Group a intrat în insolvență în 2015 având datorii totale indicate în valoarea de 40 de milioane de euro. Din 2010 până în 2014, compania a făcut împrumuturi de la ING Bank în valoarea totală de 17,7 milioane de euro pentru finanțarea capitalului de lucru.

La momentul intrării în insolvență, banca avea de recuperat o sumă totală de 15,4 milioane de euro, însă de-a lungul procedurii Adrian Sârbu a reușit să mai vândă din activele companiei, respectiv publicațiile Prosport, Gândul, Promotor, Descoperă, Ce se întâmplă doctore, Apropo TV, Go4IT și The One.

Cel care a cumpărat afacerile media de la Adrian Sârbu a fost Radu Ioan Budeanu, fondatorul revistei Cancan, mai puțin revista The One, gestionată de Andreea Esca, ce a fost cumpărată de dezvoltatorul imobiliar One United Properties.

Acum, principalele publicații ale Medifax Group au rămas Ziarul Financiar și Business Magazin. Cel care a preluat recent creanțele Mediafax Group de la ING bank este omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul Mobexpert. Scopul tranzacției este ca după o anumită perioadă de timp acesta să devină acționarul principal al grupului.

Astfel, Dan Șucu a devenit principalul creditor al grupului media cu un procent de peste 50% din masa credală.

Înainea acestei tranzacții, activele Mediafax Group aveau o valoare de piață de aproximativ 5,7 milioane de euro, în condițiile unei vânzări forțate.