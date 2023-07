Adrian Mutu, la un pas să plece de la Rapid. „Briliantul” a primit acordul șefilor din Giulești să negocieze cu fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf

Rapid ar putea să rămână fără antrenor cu o săptămână înaintea debutului în noul sezon. Adrian Mutu are ofertă de la echipa care l-a dat afară pe Laurențiu Reghecampf, iar șefii clubului din Giulești i-au dat voie să negocieze. Azerii de la Neftci Baku i-au propus un salariu foarte bun și sunt gata să achite și clauza de reziliere. Gigi Corsicanu a confirmat tratativele în exclusivitate pentru playsport.ro.

Adrian Mutu, la un pas să spună „adio” Rapid, cu o săptămână înainte de startul campionatului

Neftci Baku l-a dat afară pe Laurențiu Reghecampf, cu un an înainte de finalul contractului și vor să lase Rapidul fără antrenor, cu o săptămână înaintea startului de sezon în care conducătorii speră să câștige titlul. Adrian Mutu a primit acceptul conducătorilor clubului din Giulești să negocieze cu formația care a terminat pe locul trei campionatul în Azerbaidjan. Propunerea este foarte tentată: 650.000 de euro pe an. La Rapid are un contract de 120.000 de euro pe an, plus bonusuri.

„Am vorbit și eu cu Victor Angelescu adineauri. Daniel Niculae știe, dar nu răspunde la telefon. Daniel Niculae a vorbit cu el (n.r. Adrian Mutu). N-a apucat nici Victor să discute cu Daniel. Din ce am înțeles, așa este, e aproape sigură mutarea. Nu pot să confirm, din cauza faptului că nu știu sută la sută. Da, e vorba despre Neftchi Baku”, a declarat, pentru playsport.ro, Gigi Corsicanu, un personaj apropiat de conducerea clubului Rapid și fost lider de galerie.

Câți bani vrea să câștige Rapid, dacă Adrian Mutu pleacă de la echipă

Rapidul nu are de gând să-l lase să plece gratis și șefii clubului i-au transmis că trebuie să achite 250.000 de euro. Nu este prima oară când Adrian Mutu se gândește să plece. Acum două luni a fost în tratative cu naționala Nigeriei, iarl la începutul anului a fost pe lista formației Salernitana.

„Dacă oamenii ăia sunt dispuși să plătească, de ce să refuze? Nu cred că refuză cineva banii. Sunt 250.000 de euro (n.r. clauza de reziliere). Pentru ei (n.r. cei de la Neftchi), nu e o sumă atât de mare. Nu cred că mai are importanță, dacă pleacă cu clauza plătită sau neplătită. Dar nu știu de ce Rapid ar fi de acord să renunțe la clauză. Dacă ăia au interes pentru el și vor să-l ia… să dea și niște bani la club. Din ce am înțeles, cei din Azerbaijan sunt dispuși să plătească”, a mai declarat Gigi Corsicanu.

Pe banca lui Rapid, Adrian Mutu a adunat 54 de partide, dintre care 27 de victorii, 12 remize și 15 eșecuri.

Echipa din Giulești nu ar trebui să rămână fără antrenor prea mult timp. Marius Șumudică și Cristiano Bergodi, doi antrenori care au mai lucrat la formația de lângă Podul Grant sunt liberi de contract. Și Viorel Moldovan poate fi o variantă, fostul atacant fiind foarte apreciat de fani, după ce a făcut parte din formația care a jucat un sfert de finală în Cupa UEFA în anul 2006.