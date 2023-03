Adrian Mutu, adevărul despre relația tensionată cu fiul său cel mare, Mario. „Nu o să stea la birou sau să fie ușă de biserică”

Adrian Mutu are probleme cu fiul lui cel mare. Mario are 21 de ani și este un tânăr rebel care a fost de curând implicat într-un scandal în care a intervenit poliția. Tatăl lui i-a luat apărarea, într-un interviu, și este convins că este vorba doar de câțiva pași greșiți în drumul spre maturizare. Antrenorul are emoții și în legătură cu cele două fete ale lui care locuiesc în Republica Dominicană cu mama lor, Consuelo.

Adrian Mutu are probleme cu Mario, băiatul lui cel mare. Ce mesaje are pentru el

Adrian Mutu nu încearcă să fie un tată dur. Știe că fiul lui cel mare are nevoie de o perioadă de adaptare în România, după ce a fost crescut de mama lui, în Italia. Acum câteva luni, Mario a fost implicat într-un scandal, la un spital, după ce a strigat la medici și le-a reproșat că nu este tratat profesionist. Poliția a intervenit și a aplanat conflictul.

„Briliantul” a povestit că fiul lui a fost în tribune la meciul Rapid – Chindia. A fost prima oară când fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu a fost la o partidă găzduită de stadionul din Giulești.

„A fost prima dată când Mario a fost pe Giulești. A mai fost la alte meciuri. A venit cu prietena lui (…) Avem o relație normală, tensionată. Așa e între un tată de 44 de ani și un băiat de aproape 21. Nu sunt toate bune și frumoase. Mai face prostii. La 21 de ani ce poți să faci?! Nu o să stea la birou sau să fie ușă de biserică. Eu cred că un băiat bine educat. Acum se maturizează și capătă experiență. Îl simt mai responsabil. I-am spus că niciodată nu o să învețe din experiențele frumoase, ci din lucrurile adevărate. O să fie format ca bărbat din deciziile proaste și experiențele greșite pe care le face. Sper să învețe. Are și el perioade și perioade. Noi avem o relație bună. E și el acum bărbățel și vede lucrurile din alte puncte de vedere”, a dezvăluit Adrian Mutu pentru Fanatik.

„Briliantul” a recunoscut că între ei apar conflicte. Antrenorul Rapidului are ceva probleme și cu fiica lui cea mare. Are 17 ani, iar de când și-a făcut un prieten se înțelege tot mai greu cu ea.

„Altă problemă, cu fetele, că vor să studieze, acum, în Europa. Trebuie să le fac pașapoartele românești. Cea mare are 17 ani. Acum are prieten, de aici a început să se deterioreze relația noastră, că și-a făcut prieten”, a precizat antrenorul Rapidului.

Maya și Adriana locuiesc în prezent cu mama lor, Consuelo, în Republica Dominicană.