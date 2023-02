Adrian Mititelu, scenariu șoc înaintea meciului Rapid – FCU Craiova. „Dacă mă înjură scot echipa de pe teren, să joace Șucu și Angelescu”

Scandalul de la meciul Sepsi – FCU Craiova nu rămâne fără urmări. Aflat în război cu proprii fani, Adrian Mititelu anunță că scoate echipa de teren, la partida cu Rapid, dacă oficialii grupării din Giulești îi vor lăsa în tribune pe suporteri cu bannere jignitoare. Patronul formației din Bănie a declarat că a dat ordine precise, iar antrenorii au misiunea să trimită jucătorii la vestiare.

Sunt tensiuni uriașe înaintea meciului Rapid – FCU Craiova, programat vineri, 10.02.2023. Adrian Mititelu se află în război cu proprii fani din cauza cărora arbitrul Adrian Chivulete a oprit duelul cu Sepsi, în minutul 24, motivând că din tribuna oltenilor se aud mesaje xenofobe. Mititelu nu i-a lăsat pe suporteri să intre la meciul cu u Cluj, desfășurat etapa precedentă. dar acum se teme că fanii vor găsi în Giulești un mediu propice pentru a-l contesta. Patronul formației din Bănie îi avertizează pe conducătorii clubului Rapid că dacă va fi înjurat va cere echipei să iasă de pe teren.

Evenimentele de la meciul Sepsi – FCU Craiova vor fi judecate de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal și sunt șanse foarte mari ca echipa din Bănie să piardă partida la „masa verde”.

„Numai ungurii se simt discriminați? Eu nu mă simt discriminat și jignit? Mi-am băgat viața în fotbal ca să vină unii să mă înjure? Jucătorii vor părăsi imediat terenul! Știți că sunt căpos. Napoli are ordin, Săceanu la fel. Eu nu mă refer la rapidiști, e dreptul lor să mă înjure. Dar dacă mă înjură cei de la Craiova, Robert Săceanu are ordin să scoată echipa de pe teren. Nu mă interesează consecințele! Am mândrie și orgoliu. Eu nu mai pot!

Dacă se va întâmpla ceva, își va asuma, moral cel puțin, Angelescu chestia asta. Dacă face chestii d-astea, să vedem când vine Rapid la Craiova dacă mai intră vreun rapidist la meci. El nu trebuie să se bage pentru că aici se încearcă subminarea clubului, iar el le dă apă la moară.

Nu vreau să mă judece pe mine niște oameni fără Dumnezeu. Rapidiștii încurajează echipa și ai mei mă înjură pe mine și vin cu bannere și mesaje la adresa mea și a familiei mele. Aia nu mai e galerie. E o grupare care șantajează patronul, iar cei de la Rapid vor să fie complici la asemenea mizerie. Treaba lor, dar nu e corect”, a declarat Adrian Mititelu pentru Fanatik.