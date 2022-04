Adrian Alexandrov, somat să se prezinte la Judecătoria Buftea. Ce probleme cu legea are iubitul Elenei Udrea

Probleme pentru logodnicul Elenei Udrea? Adrian Alexandrov a fost chemat în judecată, în timp ce partenera de viață a fost prinsă în Bulgaria, după ce a fugit din România, fiind condamnată la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Omul de afaceri este nevoit să se prezinte, de urgență, la Judecătoria Buftea. Despre ce este vorba.

Problemele par să se țină lanț de Elena Udrea și cei apropiați ei. Joi seară, în data de 7 aprilie, Elena Udrea a fost prinsă în Bulgaria și arestată de Poliția de Frontieră Petrici, după ce a încercat să treacă granița cu Grecia.

Fostul ministru al Turismului a fost condamnată la o sentință de șase ani în spatele gratiilor, în dosarul Gala Bute. Între timp, logodnicul blondinei, Adrian Alexandrov, a fost somat să se prezinte în instanță, la Judecătoria Buftea.

Fostul model care a defilat pentru Cătălin Botezatu a fost chemat într-un dosar în care are calitate de pârât, fiind reclamat de către compania Distrigaz Sud Rețele SRL, o companie specializată în distribuția de gaze.

Așadar, tată fetiței Elenei Udrea este obligat să se prezinte în fața magistraților cu privirire la dosarul în care e implicat.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu de mai bine de cinci ani de zile. Cei doi se completează și se alintă precum doi adolescenți, rodul iubirii lor fiind fetița lor, Eva Maria.

Deși între cei doi parteneri există o diferență de 13 ani, Elena Udrea și Adrian Alexandrov sunt de părere că vârsta nu reprezintă un impediment în calea iubirii lor. Mai mult de atât, cei doi consideră că au o relație sănătoasă, bazată de comunicare, respect și înțelegere.

„Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-și trăiască viața după gurile altora.”, declara, în urmă cu ceva timp, bărbatul.

„Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi. Eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt.”, mai spunea partenerul de viață al Elenei Udrea.