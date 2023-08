Adrian Mutu și soția sa, Sandra, și-au luat casă la mare. Cum arată locuința cu o vedere impresionantă FOTO

Adrian Mutu și soția sa, Sandra, sunt mai fericiți ca oricând. Cei doi au o căsnicie liniștită, iar de curând și-au achiziționat un apartament la malul mării, în Baku, cu o vedere impresionantă. Soția ”Briliantului” s-a lăudat cu noua casă. Iată cum arată locuința de lux.

Adrian Mutu a lăsat Rapidul în această vară și a devenit antrenorul echipei Neftchi Baku, din Azerbaijan. El încasează un salariu de 50.000 de euro pe lună și are ca obiectiv câștigarea campionatului.

”Briliantul” investește banii cîștigați din fotbal în afaceri imobiliare. Astfel, Adrian Mutu și soția lui Sandra, și-au luatun apartament pe litoral în Baku, capitala Azerbaidjanului, cu o vedere impresionantă. Pe rețelele de socializare, partenera fostului fotbalist a publicat câteva imagini cu noua locuință.

Într-un Instastory, Sandra Mutu le-a aratat urmăritorilor săi doar o parte din apartament, dar suficientă pentru a se vedea că imobilul este unul de lux, încăpător, cu o priveliște deosebită. Din living se poate ieși pe terasa spațioasă, cu balustradă de sticlă și priveliște spre mare. ”Home sweet new home” (Casă, dulce casă), a scris șoția antrenorului, pe Instagram.

Adrian Mutu este căsătorit de șase ani cu Sandra, cu care are un fiu, pe nume Tiago. Cei doi au avut la început o relație la distanță, apoi frumoasa brunetă s-a mutat în București. Recent, ”Briliantul” a povestit cum au fost începuturile relației sale cu Sandra și cum a cerut-o în căsătorie.

”La început, o relație de la distanță, iar din iarna lui 2015, ceva mai serios. Stătea la Timișoara, am rugat-o să vină la București, să vorbim, să vedem ce iese. Inevitabilul s-a produs și ne-am îndrăgostit! Am semnat, în iulie 2015, cu indienii de la Pune City, am plecat în cantonament, o lună de zile, în Antalya.

Am întrebat-o pe Sandra dacă poate veni în Belek, dimineață aveam antrenament, după ora 20:00 ne puteam vedea. Cred că era ora două noaptea când am luat o sticlă de șampanie și mi-am făcut curaj, deși la început nu aveam de gând, în lipsa unui inel.

Știți cum e finalul de august, spre dimineață, la Belek, pe plajă? A fost un moment magic, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea: mi-a răspuns că da, ne-am iubit”, a povestit Adrian Mutu, despre începuturile relației cu Sandra.