Admitere facultate 2022-2023. Totul despre înscrieri, taxe, dosar și când încep examenele

Admitere facultate 2022-2023. Au trecut examenele din prima sesiune de Bacalaureat 2022. Foștii elevi de clasa a XII-a se pregătesc pentru admiterea la una din facultățile din România. În unele universități din București și din țară, în această perioadă, au loc și sesiuni de pregătiri gratuite pentru admiterea din acest an, de exemplu la Universitatea Politehnică din București. În cele ce urmează vă oferim totul despre înscrieri, taxe, dosar și când încep examenele.

Admitere facultate 2022-2023. Universitățile anunță sesiuni de pregătire gratuite

În acest moment în România există 46 Universități și facultăți de stat, 7 instituții militare de învățământ superior și sunt active 50 de facultăți și Universități particulare.

Lista este una extrem de mare. În același timp, lista este ofertantă. În unele instituții, de stat cel puțin, au loc și sesiuni de pregătiri, cu titlul gratuit, pentru admitere. În cadrul Universității Politehnice București, începând din 19 martie și până în 16 iulie 2022, au loc sesiuni de pregătire gratuite pentru viitori studenți.

Admitere facultate 2022-2023. Sesiunile de pregătire gratuită la Universitatea Politehnică București

FIZIC, în campusul Universității POLITEHNICA din București, (în limita locurilor disponibile – primul venit, primul servit)

ONLINE

Pentru MATEMATICĂ – interval orar 10.00 – 12.00, sala AN017 (Rectorat)

Pentru FIZICĂ – interval orar 12.00 – 14.00, sala AN017 (Rectorat)

Pentru INFORMATICĂ – interval orar 14.00 – 16.00, sala AN017 (Rectorat)

Pentru CHIMIE – data de începere va fi comunicată ulterior

Pentru moment, pe siteul UPB nu au fost afișate datele referitoare la înscrieri, taxe, dosar și când încep examenele.

Totul despre înscrieri, taxe, dosar și când încep examenele

În funcție de perioada de examene, fiecare instituție universitară și-a anunțat, sau își va anunța, programul de înscrieri, de plată a taxelor și datele la care vor avea loc examenele din sesiunea de admitere 2022-2023. În cele ce urmează vă infromăm despre o parte din datele deja afișate de instituțiile de învățământ superior din București și din țară.

Admitere facultate 2022-2023, la Academia de Științe Economice București

Conform datelor deja publicate, la ASE sunt în acest moment 6115 locuri pentru învățământul cu frecvență, 895 locuri pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă. Instituția are 25 de programe in limbile română, engleză, franceză sau germană și 10 programe de învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Pașii necesari și care sunt criteriile de admitere la Academia de Științe Economice din București le găsiți pe site-ul instituției.

Admitere facultate 2022-2023, la Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

UMF Craiova a publicat zilele acestea programa de studii pentru sesiunea de admitere 2022-2023 perntru cei interesați, după cum urmează:

Programe de studii:

Facultatea de Medicină: – Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

Facultatea de Medicină Dentară: – Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani); Tehnică Dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

Facultatea de Farmacie: – Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală: – Asistenţă Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani); Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani); Radiologie şi Imagistică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

Pentru cei interesați, instituția a anunțat și care sunt datele pentru concursul de admitere, iar pe site (aici), găsiți, inclusiv informații generale, tematica și bibliografia, disciplinele de concurs Admitere 2022, regulamentul, și multe alte informații utile. Mai menționăm că, în cadrul UMF Craiova sunt 425 de locuri la buget, la toate specializările, și 340 de locuri cu taxă.

Date concurs:

24 iulie 2022 – Facultatea de Medicină; Facultatea de Medicină dentară – program de studii Medicina dentara

27 iulie 2022 – Facultatea de Farmacie; Facultatea de Medicină dentară – program de studii Tehnică dentara; Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Perioada inscriere: Înscrierea candidaţilor se va efectua exclusiv online pentru toate programele de studii în perioada 11-17 iulie 2022.

Admitere facultate 2022-2023, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

În cadrul instituției din Cluj-Napoca, rectoratul a anunțat un număr total de 995 de locuri pentru sesiunea de admitere 2022-2023, dintre care 650 la buget și 315 cu taxă.

Începând cu data de 4 iulie și până pe 15 iulie au loc înscrierile în cadrul UMF din Cluj-Napoca, urmând ca pe 21 iulie să fie publicate listele cu candidații repartizați pe sălile de examene.

Primul examen scris de admitere va fi pe 23 iulie, la programele de studiu: Farmacie, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică. Al doilea examen scris va fi pe 24 iulie la programele de studiu: Medicină și Medicină Dentară.

Atât pe 23, cât și pe 24 iulie se vor depune potențialele contestații, urmând ca pe 25 să se afișeze rezulttele și să se rezolve eventualele contetații de notă. În data de 26 iulie se vor afișa rezulattele finale, iar între 29 iulie și 12 august se va trece la confirmarea locurilor, în funcție de medie, la buget sau la taxă.

Admitere facultate 2022-2023, la Facultatea de Drept București

Pentru viitori studeți ai Facultății de Drept București, cursurile se vor derula pe o perioadă de 4 ani, dacă vorbim de licență. În cazul unui masterat, studenții vor mai adăuga un an în plus. Dacă se dorește și un doctorat, se vor mai adăuga alți trei ani în plus. Deci, în total vor fi 8 ani de studii intense în cadrul prestigioasei Facultăți de Drept din București.

Site-ul facultății a publicat și o broșură (pe care o puteți răsfoi aici), în care sunt prezentate toate oportunitățile, de la burse și până la posibile specializări cu profesori prestigioși.

Înscrierile la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept a Universității din București

iulie 2022

– completarea fișei de înscriere virtuale de către toți candidații; fișa de înscriere se va descărca și semna de către candidații care optează pentru depunerea dosarului la secretariat, fiind parte din dosarul de înscriere;

– încărcarea dosarului de către candidat sau depunerea la secretariat: 01-17 iulie 2022 (în data de 17 iulie înscrierile se fac până la ora 14.00)

– confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail), în cazul înscrierii online: 08-18 iulie 2022; Pentru înscrieri link-ul va fi afișat începând cu data de 1 iulie 2022.

– completarea fișei de înscriere virtuale de către toți candidații; fișa de înscriere se va descărca și semna de către candidații care optează pentru depunerea dosarului la secretariat, fiind parte din dosarul de înscriere;

– încărcarea dosarului de către candidat: 01-09 septembrie 2022 (în data de 09 septembrie înscrierile se fac până la ora 14.00)

– confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail), în cazul înscrierii online: 03 – 09 septembrie 2022

Pentru înscrieri link-ul va fi afișat începând cu data de 1 septembrie 2022.

Concurs de admitere

iulie 2022 (admitere pe bază de concurs, constând în examen la disciplinele Limba Română, Economie și Gândire critică) pentru formele de învățământ:

– cu frecvență (IF), pe locuri finanțate de la buget și cu taxă;

– la distanță (ID), pe locuri cu taxă – concursul de admitere va fi același cu cel organizat pentru forma de învățământ cu frecvență, urmând ca – în funcție de opțiuni – la învățământul la distanță (ID) să fie admiși cei care au obținut minim nota 5 (50 de puncte);

– la distanță (ID), pentru absolvenții cu diplomă de licență ai unei alte facultăți, în limita locurilor rămase libere după concursul de admitere menționat la punctul anterior.

septembrie 2022 (pe fiecare categorie, în limita locurilor rămase libere în urma sesiunii din iulie 2022) pentru formele de învățământ:

– cu frecvență (IF), pe locuri finanțate de la buget și cu taxă;

– la distanță (ID), pe locuri cu taxă – concursul de admitere va fi același cu cel organizat pentru forma de învățământ cu frecvență, urmând ca – în funcție de opțiuni – la învățământul la distanță (ID) să fie admiși cei care au obținut minim nota 5 (50 de puncte);

– la distanță (ID) pentru absolvenții cu diplomă de licență ai unei alte facultăți, în limita locurilor rămase libere după concursul de admitere menționat la punctul anterior.

Taxa de înscriere la Facultatea de Drept București

Taxa de înscriere online la concursul de admitere este în valoare de 400 de lei și se poate achita prin două modalități:

Accesând site-ul Universității din București, Virament bancar în contul Facultății de Drept; Taxa de înscriere la simulare este de 150 de lei și se achită conform celor de mai sus.

Taxa de studii la Facultatea de Drept București

Taxa de studiu pentru studenții care vor fi înscriși în anul I, anul univ. 2022-2023, este în valoare de 5000 de lei și se achită în două tranșe, astfel:

– 2500 lei în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale pentru confirmarea locului ocupat de candidații declarați admiși pe locurile cu taxă;

– 2500 lei în primele 30 de zile ale semestrului al doilea din anul univ. 2022-2023.

Mai multe detalii veți găsi accesând acest link.