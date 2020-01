Adi Minune, scandal monstru. I se aduc acuzații cu iz penal. Cu cine a intrat în conflict

Războiul dintre Adi Minune și Oneață, cunoscut ca Regele Barbutului continuă. Acesta din urmă a povestit un episod pe care nu-l va putea uita vreodată!

Totul a început la un botez, în București, la care Adrian Minune l-a invitat personal pe Oneaţă. Petrecerea s-a desfăşurat normal, aşa cum se aştepta, de altfel toată lumea, până la un moment dat când s-a aşezat la masă alături de Mihăiţă Piticu şi mai mulţi lăutari, potrivit spynews.ro.

„Regele Barbutului” spune că un ospătar a venit la el şi i-a spus că şefa restaurantului ar dori să poarte cu discuţie, în următoarea parte a serii. Oneață a acceptat, fără să se gândească la faptul că o bătaie teribilă a fost plănuită în detaliu, în avans. După ceva timp, ospătarul arevenit la masa acestuia, dar, de data aceasta, să-l anunţe pe Oneaţă că a venit şefa restaurantului şi că e pregătită să poarte conversaţia despre care l-a anunțat de prima dată. În cele ce au urmat, Oneață a fost bătut cu bestialitate de şase bodyguarzi la botezul la care a fost invitat de Adrian Minune.

„Am ieşit afară să mă duc la birouri, am intrat în birouri, nu era nimeni. Am ţipat pe acolo *Şefa! Şefa!* şi când am văzut că nu răspunde nimeni, am plecat. Când să intru înapoi la petrecere, m-au chemat nişte bodyguarzi afară: *Nea Oneaţă, şefa e aici, te aşteaptă!* Şi când am ieşit din curte n-am mai fost întrebat *Ce faci? De unde eşti?* Ce-ai făcut* etc., ci am fost luat la bătaie cu pumni! Şase inşi pe mine!”, a spus Oneaţă potrivit aceleiași surse.