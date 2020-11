Adevărul despre Arsenie Boca: ce legături a avut cu Securitatea omul sfânt care se teleporta

Arsenie Boca a fost un om cu o cultură vastă, a studiat medicina, teologia și artele. A încercat să se perfecționeze în fiecare zi și a fost un om care s-a inspirat din culturile orientale. Majoritatea românilor au auzit despre el și mulți cred că a fost sfânt. Puțini știu, însă, cine a fost și ce a făcut.

Parintele Arsenie Boca, legendă sau adevăr? Legăturile cu Securitatea

Înaltul Antonie Plămădeală spunea așa: „România a fost traversată în marele întuneric al comunismului de trei mari curente: Cleopa Ilie, la mănăstria Sihăstria, care a ținut tradiția credinței, a citirii Scripturii, Arsenie Papacioc, alt urmaș al său care a dominat practica, dar și de marele curent teologic al părintelui Arsenie Boca”.

Controversata lui personalitate a fost legată și de venirea comunismului într-un mod haotic și de denigrările mizerabile care la noi, la ortodocși, nu lipsesc. Așa i-au pus stigmate comuniștii la vremea respectivă. Nimeni nu a trăit lângă el să îi cunoască nevoința și viața. În schimb, există vorbele duse de vânt.

Zian Boca, așa cum l-a chemat înainte de călugărie, s-a născut în Vata de Sus, în Hunedoara, în anul 1910. Spune că de mic era înclinat spre singurătate și probleme de religie, așa încât încă din liceu colegii îi spuneau ”Sfântul”. Ar fi vrut să devină aviator. Familia nu putea să îl întrețină la studii la București, prin urmare a ales facultatea de Teologie din Sibiu.

După terminarea studiilor se înscrie la Academia de Arte Frumoase din București, unde studiază pictura. În paralel, face și medicina. În notele date Securității se arată că în timpul studenției s-a încercat atragerea sa în mișcarea legionară, fără vreun răspuns din partea acestuia.

A fost arestat de două ori

„Arsenie Boca a ajuns un model al nostru, poate ca este sfant dar sa nu uitam ca a fost om ca noi, a pornit din Ardeal, copil cuminte si harnic. Povesteste cum tatal lui l-a batut o singura data in viata. Stiti de ce? Ca pierde timpul. Te-am batut ca sa nu uiti. A fost unom de o harnicie extraordinara. Este un om care a mancat putin, vegetarian, a dormit putin, care se ruga ore si ore la rand fara pauza, un om cast, ascet in adevaratul sens al cuvantului. Ori asta ce inseamna? Autodisciplina.. Au fost numeroase femei indragostite de el care se duceau la el si i-o spuneau explicit. N-a cazut in capcana asta”, Dumitru Bortun, doctor în comunicare.

În anul 1943, părintele intră în atenția autorităților. Într-o notă din 5 iunie, un informator își exprimă bănuiala că acesta este un ”infocar legionar”. Notele încep să curgă una după alta. În 1945, este arestat pentru câteva săptămâni, iar în 1848 este arestat din nou, sub acuzarea că i-a susținut pe luptătorii anticomuniști din munții Făgăraș.

„Atragea multimile in primul rand si asta deranja. Plus ca era capatul de acuzare cel mai la moda atunci asocierea cu fenomenul legionar. Foarte multi din cei care au fost condamnati erau plasati in zona legionara. Nu a avut nicio legatura cu legionarii. O marturiseste de foarte multe ori ca e parintele tuturor si fapta ca ii ajuta pe unii refugiati din munti s-a datorar pregatirii lui de preot”, spune preotul Constantin Necula.