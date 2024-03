Adevăratul motiv pentru care fiica Mihaelei Borcea se află în SUA. Nu are legătură cu Alina Vidican, așa cum s-a crezut: „S-a adaptat bine”

De ce a plecat fiica Mihaelei Borcea în SUA. Nimeni nu se aștepta că va lua o asemenea decizie, cu care a reușit să surprindă pe toată lumea. De ce a făcut acest pas, de fapt, în timp ce mulți cred că are legătură cu Alina Vidican.

De ce a părăsit România fiica Mihaelei Borcea

Melissa, Patrick și Angelo sunt copiii Mihaelei și ai lui Cristi Borcea. Cu toții au o legătură puternică cu părinții lor și se consultă în orice situație cu aceștia, chiar dacă ei s-au separat cu mulți ani în urmă. Se înțeleg foarte bine cu tatăl lor, care le-a fost mereu alături.

Recent, s-a vorbit tot mai mult despre faptul că Melissa ar fi decis să plece în America alături de cea de-a doua soție a lui Cristi Borcea, Alina Vidican. În acest context, Mihaela Borcea a intervenit și a explicat cum stau, de fapt, lucrurile.

Mihaela Borcea a dezvăluit motivul pentru care fiica ei se află în SUA acum. Astfel, tânăra ar fi plecat peste Ocean pentru că acolo studiază marketing-ul. A luat decizia de a trăi cu totul alt stil de viață, într-un loc plin de oportunități.

Se pare că cele două au o relație foarte bună, iar tânăra îi cere sfaturi mamei sale ori de câte ori este necesar. Se pare că relația cu tatăl său, Cristi Borcea, este la fel de bună, iar acesta o susține cu tot ce poate.

„Melissa studiază marketingul în America. S-a adaptat bine la viața americană și ne consultăm reciproc atunci când avem nevoie de sfaturi. Relația ei este strânsă atât cu mine, cât și cu tatal ei”, a mărturisit Mihaela Borcea pentru Viva.ro.

Cum se înțeleg mamele copiilor lui Borcea

Mihaela și Cristi Borcea au fost căsătoriți timp de 23 de ani, dar au încheiat relația cu aproape 13 ani în urmă. Fosta soție a omului de afaceri a vorbit despre relația sa actuală cu el, precum și despre relațiile sale cu Alina Vidican și Valentina Pelinel, celelalte femei ce i-au oferit copii vedetei.

Femeia de afaceri a mărturisit că relația ei cu Cristi Borcea a fost plină de provocări, dar împreună au reușit să construiască un imperiu pentru familia lor. Acum, însă, se înțeleg bine și comunică perfect atunci când vine vorba despre copiii lor.

Se implică împreună în educația și creșterea lor, din toate punctele de vedere. În plus, au încercat să îi apropie pe toți, indiferent din ce căsnicie provin, astfel încât să aibă relații bune.

„Căsnicia mea cu Cristi Borcea a fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități. Am reușit să construim împreună un imperiu. Relația cu Cristi Borcea s-a îmbunătățit pe parcursul timpului, concentrându-ne asupra coparentingului și oferindu-ne sprijin reciproc în procesul de creștere a copiilor noștri. Am orientat creșterea copiilor către responsabilitate și principii solide, încurajându-i să-și urmeze pasiunile și să se dezvolte pe toate planurile. În afară de studii, copiii sunt implicați în diverse activități și mențin relații strânse între ei. Copiii mei sunt apropiați de ceilalți copii ai lui Cristi Borcea, dar și de copiii lui Sorin, construind legături frumoase și prietenii solide în cadrul familiei extinse”, a spus Mihaela pentru sursa menționată mai sus.

Cât despre Alina Vidican și Valentina Pelinel, Mihaela Borcea spune că are o relație cât se poate de normală cu ele. Se respectă reciproc, pentru că nu au nimic de împărțit.

„Relația cu Alina Vidican și Valentina Pelinel este una cordială, bazată pe respect reciproc”, a mărturisit fosta soție a lui Cristi Borcea.

Cristi Borcea a reușit performanța de a avea nouă copii. Omul de afaceri a fost însurat anterior cu Mihaela Borcea (1988-2011) și Alina Vidican (2011-2016). Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trei copii împreună: Milan împreună cu gemenii Indira și Rania.

Fostul patron al lui Dinamo are un băiat pe nume Patrick cu prima sa soție, Mihaela, precum și doi gemenii pe nume Angelo și Antonia. Are doi copii, George Alexandru și Gloria, cu a doua soție Alina Vidican. Din relația sa cu Simona Voiculescu, Borcea mai are o fiică, Carolyn.