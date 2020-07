Adela Popescu și Cove, adevărul despre relația lor. Ce se întâmplă în culise la Vorbește lumea de la PROTV

Adela Popescu a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu colegul ei de emisiune, Cove. Cei doi se înțeleg bine atât în platoul emisiunii pe care o fac, dar și în afara acestuia. Cele două familii petrec mult timp împreună și se înțeleg de minune.

Adela Popescu, dezvăluiri despre relația pe care o are cu Cove. Ce se întâmplă între cei doi prezentatori

Adela Popescu și Cove prezintă împreună emisiunea ”Vorbește Lumea” de la PRO TV, scrie viva.ro. Cei doi au o relație bună atât în emisiunea pe care o prezintă, precum și în afara ei.

”Chiar sunt foarte norocoasă. Am avut o chimie foarte rapidă în studio cu el și asta ne-a ajutat foarte tare. Nu suntem supărăcioși, nu suntem în competiție, fiecare dintre noi a gustat din plăcerea de a fi cunoscuți, așa că reușim să ne completăm foarte bine. În plus, noi am reușit să legăm și o prietenie în afara platoului, am fost în vacanță cu familile, ieșim toți patru și glumim foarte mult. Așadar, cum ne vedeți în emisiune, suntem mereu”, a declarat Adela Popescu.

Cum se face de Adela Popescu este mereu cu zâmbetul pe buze

Vedeta TV a povestit cum reușește să fie mereu veselă și cu zâmbetul pe buze. ”Sunt un om foarte muncitor, încă de mică am fost așa. În plus, am crescut într-o familie în care se râdea foarte mult, uneori fără un motiv anume. Eu cred că e efectul invers: nu trebuie să fii fericit pentru a râde, ci prin exercițiu, râzi și devii fericit”, a mai spus Adela Popescu, zâmbind desigur.

Adela Popescu a povestit cum a fost cu revenirea în emisiune după ce vedeta a născut pentru a doua oară. ”A fost o revenire mult mai ușoară de această dată. După ce s-a născut Alexandru m-am întors la 2 luni, pe când acum la revenire, Andrei avea deja 7 luni. Prin urmare, nu-l mai alăptam atât de mult și îmi revenisem mult mai bine. Mi se făcuse atât de dor… că nu mai puteam sta departe. Chiar cred că atunci când îți este foarte dor de ceva din viața ta, îl apreciezi și mai mult”, a mai spus Adela Popescu.