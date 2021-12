Acuzații grave la adresa lui Dan Bursuc: ”Eu nu trebuie să-l omor pe Nae Niculae ca să-i iau soția”

Cel mai cunoscut impresar din lumea muzicii de petrecere, pe numele său din buletin Daniel Paraschiv, este implicat într-un scandal de zile mari. Fane Văncică a răbufnit la adresa lui Dan Bursuc, despre moartea milionarului Nae Niculae, accident petrecut în anul 2013. Ce acuzații crunte i-au fost aduse celebrului manelist. Interlopul pare să aibă o pasiune pentru soția lui Dan Bursuc.

Scandalul dintre Fane Văncică și Dan Bursuc continuă. Celebrul interlop s-a filmat în timp ce se afla acasă la impresarul maneliștilor. A

cesta i-a adus acuzații grave lui Dan Bursuc, declarând în mediul online că mentorul lui Florin Salam ar fi fost implicat în moartea violentă a milionarului Nae Niculae, bărbatul pierzându-și viața într-un accident rutier acum 8 ani, în 2013.

„Intrați, vă rog frumos, că vreau să se înțeleagă foarte bine pe live-ul ăsta, că nu vreau să se înțeleagă greșit că am venit cu lume, că am venit cu mai multe persoane. Nu! Într-adevăr, am venit la domnul Dan Bursuc acasă. Îl strig pe domnul Dan Bursuc și nu este acasă. Am venit să îi aduc această floare soției lui (n.r. un trandafir roșu) pentru că îmi place foarte mult de doamna Gina și aș vrea să…

Eu nu trebuie să fac cum a făcut dânsul, să-l omor pe Nae Niculae ca să pot să-i iau soția. Să-i bag droguri în pahare, să facă accident cu mașina, pentru că eu nu mă ocup cu droguri și nici nu am de unde să iau droguri. Dar nu pot să-i bag în pahare, pentru că eu nu fac așa ceva. Dar am venit să-i spun că îmi place foarte mult de soția lui și am adus o floare.