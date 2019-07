Actul care a fost eliminat, de anul acesta, din dosarul pentru admitere. Ce prevede acum legea

Un anume act pentru admiterea în instituții de învățământ profesional tehnic și superior a fost eliminat. Un ordin în acest sens a fost semnat de către ministrul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și a Educației, Culturii și Cercetării.

Actul care a fost eliminat din dosarele pentru admitere, de anul acesta

Certificatul de sănătate pentru admiterea în instituții de învățământ profesional tehnic și superior a fost eliminat de joi, 18 iulie. În acest sens a fost semnat un ordin de către ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Despre schimbare, Nemerenco a scris pe Facebook că forma 086/e este pestriță cu date despre starea sănătății tinerilor. Oficialul mai susține și că eliminarea certificatului vine să asigure respectarea dreptului la confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, excepție de la regulă fac specialitățile care necesită condiții fizice speciale, cum ar fi cele militare, polițienești, de pompieri, sportive etc. Conform ministrului, schimbarea mai are un scop, ce atinge un subiect sensibil pentru România: birocrația. Eliminarea certificatului de sănătate pentru admiterea la studii vine să înlăture cozile, birocrația, listele de așteptare, plicurile etc.

De asemenea, prin această acțiune, Ala Nemerenco mai spune și că va fi redusă povara pe instituții medicale ce sunt nevoite să facă față numărului mare de solicitanți de certificate, pe lângă fluxul de pacienți. „Fiecare absolvent are dreptul prin Constituţie la studii, or, aceasta, nu depinde de starea lui de sănătate. Şi noi suntem obligaţi să-i asigurăm acest drept nelimitat fără nicio condiţionalitate”, a scris Nemerenco pe Facebook. În comentariile postării ministrului, urmăritorii săi par foarte încântați de modificare, cei mai mulți dintre ei spunând că este un pas extrem de mare și important.