Actrița pe care românii au uitat-o a împlinit azi 82 de ani. Este decanul de vârstă al teatrelor bucureștene EXCLUSIV

Decanul de vârstă al teatrelor bucureștene nu se ferește să recunoască că e de modă veche! Ajunsă la 82 de ani, Dorina Lazăr spune că se simte mai de fiecare dată stânjenită de ziua ei de naștere, preferând s-o marcheze prin muncă EXCLUSIV

Decanul de vârstă al directorilor teatrelor bucureștene susține că de la o anumită vârstă în sus orice zi care trece e asemenea uneia de naștere. „Fiecare zi care trece după o anumită vârstă aduce cu ea o aniversare. Într-un fel ea poartă și ziua ta de naștere”, a precizat Dorina Lazăr pentru playtech,ro exact în ziua în care a împlinit 82 de ani.

Ea susține că nu a fost niciodată obișnuită să-și serbeze ziua de naștere.

„Atunci când m-am născut, în primii ani ai celui de Al Doilea Război Mondial, nimeni nu avea timp pentru așa ceva. Nici atunci când am început să conștientizez asta, faptul că fiecare dintre noi are o anumită zi de naștere din an, adică pe la vreo șapte ani, nici măcar atunci situația nu era mai strălucită și ai mei nu m-au serbat!

Ca atare, am ales mai de fiecare dată să-mi fac ziua prin muncă. Sunt de modă veche!”, rememorează ea cu mult umor situația de acum mai bine de 75 de ani.