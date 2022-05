Actrița Olga Bălan, gest senzațional pentru România. Cum vrea să aducă cinste țării noastre (exclusiv)

Olga Bălan, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, trăiește acum în Italia și alături de Dragoș, de profesie fotograf. Olga face drumuri dese în România, deoarece are în derulare mai multe proiecte, însă are casă și în Italia.

Într-un interviu exclusiv pentru impact.ro, Olga Bălan a vorbit despre proiectele sale aflate în derulare. Unul dintre ele are legătură cu promovarea turismului românesc, însă are mai multe proiecte muzicale personale și un duet cu soprana Gabriela Alexandra Florea,

De asemenea, artista ține ore de canto pentru copii, la școala Gabrielei Florea. La ea vin copii mici de 6-7 ani, dar și doamne și domnișoare care doresc să învețe de la una dintre cele mai bune artiste. Chiar dacă are un program foarte încărcat, Olga Bălan nu a renunțat la cinematografie.

„Nicidecum, mă simt bine în ambele domenii, atât în cel muzical, cât și în cel cinematografic. În 2020 am făcut un alt film în Italia, Casa Exposito. Ne-au dat texte din cinci în cinci zile, dar a fost frumos, că am uitat de această perioadă care ne-a pus la încercare, să vedem care rămâne cu creierul la locul lui. Noi am reușit, pentru că pe noi întotdeauna ne-a salvat meseria. Ne-am dus în această direcție, ca să fim fericiți. Încercați să vă descoperiți latura artistică, ajută foarte mult în momentele grele ale vieții”, a povestit Olga Bălan.