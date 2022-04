Actrița Maria Dinulescu și-a schimbat meseria. Din ce face bani acum, surpriză mare!

Maria Dinulescu, celebra actriță română, a reușit să se remarce în Dubai, însă într-un alt domeniu. După ce și-a construit o carieră de succes în România, dar și la nivel internațional, având numeroase roluri în teatru și în filme, actrița a devenit cunoscută pe piața imobiliară din Dubai.

În timpul pandemiei, Maria Dinulescu și-a schimbat atenția către imobiliare. A început în România cu construcție a trei case, apoi a mers în Dubai, acolo unde a observat că este un potențial imens de business în această nișă.

„În pandemie am început cu vânzarea unei case, am continuat cu construcția altor două, apoi am venit în Dubai, unde am înțeles că există un potențial fantastic de business și am învățat cum funcționează acest Hollywood al imobiliarelor cu investiții de peste 25 de miliarde de dolari numai în anul 2021. Colaborând cu profesioniști de top din Dubai, am descoperit cât de importantă este, pe lângă mentalitatea de investitor, încrederea care se naște din expertiză și responsabilitate.

Pentru că aici nu este vorba doar de achiziția unei proprietăți și de cunoașterea sistemului pentru a face cea mai bună investiție, ci și de o relație de încredere cu clientul – devii mâna lui dreaptă peste hotare. Având la dispoziție o plajă largă de opțiuni și un plan de plată avantajos, clientul are nevoie de un consultant care știe să asculte, să pună întrebările corecte, să explice sistemul de investiții din Dubai, să ajute clientul să-și formuleze noi întrebări, să îi clarifice neclaritățile și în mod special să facă dovada de o foarte mare transparență.

În calitate de consultant profesionist, mă ocup de tot traseul investiției: de la alegerea celei mai bune oferte, achiziția, mobilarea și închirierea proprietății, toate acestea fără niciun cost pentru client. În tot acest proces sunt ajutată de o echipă întreagă de manageri, avocați, resurse umane, media care sunt parte din compania la care lucrez plus o întreagă echipă de consultanți din partea dezvoltatorului”, spune Maria Dinulescu.