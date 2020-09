Actrița din ”Emmanuelle”, destin tragic. Totul despre viol, bătăi și averea colosală risipită

Pentru milioane de bărbați, Emmanuelle va fi pentru totdeauna fata care le-au inspirat primele fantezii de copilărie. Cea care i-a dat viață a provocat senzație globală în 1974 cu rolul principal în Emmanuelle, despre o gospodină promiscuă.

Sylvia Kristel, femeia visurilor, din anii 70

Când a făcut o audiție pentru rolul lui Emmanuelle, actrița olandeză Sylvia Kristel nu se aștepta ca filmul erotic omonim regizat de Just Jaeckin să obțină vreodată finalitate sau să ajungă în cinematografe. Personajul era soția unui tânăr diplomat care se angajează într-o serie de aventuri sexuale din ce în ce mai îndrăznețe în timpul unei călătorii în Thailanda.

Bazat pe un roman presupus autobiografic atribuit lui Emmanuelle Arsan, dar de fapt scris de diplomatul din viața reală Louis-Jacques Rollet-Andriane, Emmanuelle a devenit o senzație de box-office în Franța în vara anului 1974.

A făcut o modă in filmele soft pentru adulți, cu un an înainte ca ”Deep Throat” să ajungă pe ecranele franceze. Febra Emmanuelle s-a răspândit în Europa continentală și a ajuns și în SUA și Japonia.

Filmele actriței olandeze au fost văzute de 300 de milioane de spectatori de cinema, și același număr l-au prins pe canalele video, DVD și TV din întreaga lume. Cu toate astea Kristel a primit doar suma de 18.000 de euro, atunci echivalentă cu 6.000 de dolari, taxa convenită inițial.

Contractul său a inclus o opțiune pentru două sequels, în care a apărut în mod corespunzător, majorându-și taxa la 100.000 de dolari pentru Emmanuelle II în 1975 și a participat la mai multe până în anii ’90.

„Ori de câte ori finanțele mele scădeau, eram de acord să apar la emisiunile TV din Germania sau Japonia. Și asta ține lupul de la ușă câteva luni. Oricum nu am nevoie de mult pentru a trăi”, declara în 2004.

Emmanuelle, i-a schimbat viața și cariera

Sylvia Kristel s-a născut în 1952 din părinții care conduceau un hotel în Utrecht. Aceștia păreau să se bazeze pe alcool pentru a netezi lucrurile, până când tatăl ei a plecat la o altă femeie și a dat afară familia. „Parcă am fi fost personal și el ne-ar fi concediat”, a declarat ea pentru The Independent în 2007.

După ce a părăsit școala, a lucrat ca ospătăriță și secretară. Aa fost observată de un fotograf și a devenit model. A câștigat Miss TV Holland. Apoi a fost încoronată Miss TV Europe la o ceremonie de la Londra prezentată de Katie Boyle.

A apărut în câteva filme în Olanda natală. Apoi a dat audiții pentru actorul francez devenit producător Jacques Charrier. Cu acesta a avut o scurtă legătură înainte de a se întoarce la Amsterdam, unde Jaeckin a observat-o în 1972. Audiția ei îndrăzneață pentru Emmanuelle a fost destul de lipsită de caracter.

„A fost ciudat, pentru că de fapt sunt destul de prudentă. Este întotdeauna umilitor să mi se ceară să mă dezbrac, așa că am ales să iau inițiativa.”, și-a amintit ea.

Actrița a avut un copil cu autorul belgian Hugo Claus, care avea 23 de ani. L-a întâlnit pe Ian McShane în timp ce filma ”The Fifth Musketeer” în 1979. Actrița s-a mutat în California împreună cu actorul britanic.

A apărut în ”The Concorde … Airport ’79” și în ”Get Smart The Nude Bomb”, din 1980. După cinci ani de relație s-a despărțit de McShane. „El a fost înțelept și fermecător, dar noi eram prea asemănători”, a scris ea în autobiografia sa.

Totul despre viol, bătăi și averea colosală risipită

Kristel era sinceră despre consumul de cocaină. Ea a crezut că este „o supervitamină, o substanță foarte la modă, fără pericol. Scumpă, mult mai interesantă decât înecarea în alcool. Un combustibil necesar pentru a rămâne în leagăn”. A renunțat după o conversație cu contabilul ei din Los Angeles.

„Practic mi-a spus: Poți continua cu această prostie, să-ți pierzi casa. Ssau poți avea un stil de viață sănătos și să-ți păstrezi casa. A fost o alegere ușoară de făcut”, a reflectat ea.

S-a întors în Europa, stabilindu-se în Saint-Tropez. Apoi s-a mutat la Amsterdam în circumstanțe puțin cunoscute. „Am spus da de prea multe ori, nu știu de ce, poate din lene”, a spus ea despre implicarea ei continuă în franciza Emmanuelle.

Franciza s-a încheiat cu ”Emmanuelle Au 7ème Ciel” la mijlocul anilor ’90. Declarația s-ar fi putut la fel de bine să se aplice celor două scurte căsătorii ale sale cu un om de afaceri american și cu producătorul de film Philippe Blot.

Sylvia a fost cea care i-a plătit datoriile lui Blot cu aparițiile în filmele ”The Arrogant” și ”Dracula’s Widow”. Kristel a găsit un grad mai mare de fericire alături de poetul și criticul belgian Freddy De Vree, dar acesta a murit în 2004.

Fumătoare împătimată, ea a fost diagnosticată cu cancer de gât în ​​2001 și a suferit un accident vascular cerebral în iunie. Reflectând asupra lui Emmanuelle în 2007, ea a crezut că: