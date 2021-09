Actorul celebru care a murit în urmă cu puțin. E doliu la Hollywood

Hollywoodul este în doliu în aceste zile. Norm Macdonald era considerat a fi unul din marii actori de comedie ai generației sale. Comediantul de origine canadiană a devenit un membru influent al distribuției Saturday Night Live. Actorul a murit la 61 de ani. Macdonald a devenit celebru după ce s-a alăturat în 1993 celebrului show de comedie american.

Celebrul actor de comedie Norm Macdonald s-a născut în Quebec, la 17 octombrie 1959, fiul a doi profesori de școală. Și-a petrecut primii ani de comedie prin turnee în Canada. El a continuat să scrie pentru emisiuni de televiziune precum Roseanne și The Dennis Miller Show la începutul anilor ’90, înainte de a găzdui iconicul segment al SNL „Weekend Update” din 1994 până în 1997 pe NBC.

Din motive editoriale actorul a fost demis de la cârma emisiunii la începutul anului următor de executivul NBC, Don Ohlmeyer, un prieten, la acea vreme, al lui O.J. Simpson, al cărui proces pentru crimă a dominat titlurile la mijlocul anilor ’90.

„Nu am fost niciodată supărat. Întotdeauna am înțeles că Ohlmeyer mă ​​poate concedia. El era tipul care deținea camerele de luat vederi, așa că nu mă deranja.

Am fost întotdeauna fericit că SNL mi-a dat o șansă.”, a povestit Norm Macdonald în cartea „Live From New York, o istorie a Saturday Night Live”, lansată în 2002.