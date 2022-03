Actele care expiră la 31 martie 2022. Singurele excepții permise de acest act normativ

Care sunt actele care expiră la data de 31 martie 2022? Există câteva excepții permise de actul normativ. Ce trebuie să știe toți românii și care sunt documentele pe care trebuie să le refacă? Actul normativ prezintă o serie de acte a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri în contextul stării de alertă, dar ele își vor pierde valabilitatea în ultima zi a lunii curente.

Acte care expiră la 31 martie 2022: excepții permise

O serie de documente au avut valabilitatea prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă în contextul pandemic. Acestea își vor pierde valabilitatea în data de 31 martie 2022.

Conform unui proiect de act normativ, mai multe acte trebuie refăcute de români pentru că vor expira în ultima zi a lunii curente.

De asemenea, autoritățile au subliniat că este necesară o nouă evaluarea a medicului specialist pentru emiterea unor noi documente, arată Casa Naționala de Asigurări de Sănătate.

Mai exact, este vorba despre:

• Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare

• Biletele de trimitere pentru specialități paraclinice

• Recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu

• Recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate

• Deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Nu sunt afectate de această reglementare actele care se află în perioada de valabilitate.

Documentele care fac excepție

Biletul de trimitere pentru specialități clinice cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data trimiterii.

-Pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice;

-Biletul de trimitere pentru specialități clinice recomandate de medicul de familie, care are evidențiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice.

-Biletul de trimitere pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare are o valabilitate de maximum 90 de zile calendaristice de la data emiterii.

-Biletul de trimitere pentru specialități paraclinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepție:

-Pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigații paraclinice este de până la 90 de zile calendaristice;

-Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice – examinări histopatologice și citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice;

-Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidențiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice;