Acrobatul indian care a șocat pe toată lumea la Românii au talent: ‘Perfect, nu a existat niciodată așa ceva’

Vine din Mumbai, India, dar trăiește în Germania. Sandeep Kale are 36 de ani, a plecat din India pentru că vrea să promoveze sportul său peste tot prin lume: un sport tradițional indian, care se numește Mallakhamb. Acest sport constă în acrobații la bară din India și conține, de asemenea, și elemente de wrestling, yoga, acrobație și gimnastică, toate aduse împreună la bară.

Acrobatul indian care a șocat pe toată lumea la Românii au talent a fost și ultimul număr din ediția din 4 martie 2022 a emisiunii Românii au Talent. „Vai de mine cum stă omul ăsta”, „Mi se pare uluitor ce face băiatul ăsta”, „Nu-mi vine să cred că am asistat la așa ceva”, au fost doar câteva dintre remarcile care se auzeau dinspre masa juriului, în timp ce Sandeep stătea agățat de ceea ce semăna cu un… făcăleț.

La final însă, jurații de la Românii au Talent au putut respira ușor și comenta:

Andra: Trebuie să vă mărturisesc că în momentul în care a făcut ultima săritură, mi s-a făcut piele de găină instant. E prima oară când văd dansul ăsta la această bară care pare mai degrabă un lemn, cumva, un sucitor. Eu am avut norocul să fiu aici încă de când a început emisiunea asta în România, dar așa ceva nu am văzut în niciun sezon. Ești primul care a adus trăirea și emoția aceasta pe scenă și eu nu am mai văzut.

Andi: Mie mi se pare că depășește mult orice nivel de greutate, adică e de domeniul imposibilului. Și eu am aceeași șansă pe care o are Andra, să fiu de 12 sezoane la masa asta, nici nu am știut că există așa ceva, dar acum, după ce am văzut momentul ăsta s-a năruit tot sistemul ăsta de valori pe care îl aveam eu, acum s-a dat totul peste cap. Ăsta mi se pare că este deasupra oricărei variante de acrobații, adică riscul este uriaș, am văzut multe de la masa asta, dar așa ceva nu mi-am închipuit că e posibil.

Dragoș: Dincolo de cascadoriile pe care le-ai făcut, tu ai făcut o chestie foarte mișto, ai mai pus ceva în plus, ai pus o poveste, ai pus acea atingere de poveste și ai dus-o și mai sus. E perfect.

Bobonete: Eu nu am avut în niciun moment vreo emoție că nu ai știut ce faci sau că riști ceva, mi s-a părut că totul a fost executat cu cea mai mare precizie. Mi s-a părut că ai muncit foarte tare ca să ajungi la nivelul ăsta pentru că este un nivel foarte greu de atins de vreun alt acrobat. A fost o combinație de James Bond și pericol în numărul tău.