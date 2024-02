Accidentul pe care l-a avut Matthew Perry la doar 3 ani. A rămas fără o parte din deget din această cauză

Matthew Perry a fost unul dintre cei mai iubiți actori din lume, care a scris istorie în acest domeniu. A fost de-a dreptul un profesionist, care s-a făcut remarcat mereu și a avut și o mulțime de secrete. Printre ele se numără și degetul de la o mână, care este diferit de celelalte.

De ce și-a tăiat Mathhew Perry degetul

Matthew Perry, născut pe 19 august 1969, în Williamstown, Massachusetts, a fost o personalitate marcantă în lumea divertismentului, cunoscut mai ales pentru rolul său iconic din serialul de televiziune „Friends”. Înainte de a atinge vârful celebrității, Perry a traversat o serie de experiențe și etape în viața sa care l-au definit și l-au condus pe drumul către succes.

Fiul Suzanne Marie (Langford), o jurnalistă canadiană, și al lui John Bennett Perry, un actor american, Matthew a avut o ascendență diversă, cuprinzând origini engleze, irlandeze, germane, elvețiano-germane și franco-canadiene. Acest amestec eclectic de culturi și influențe l-a format și l-a îndrumat într-o călătorie de autodescoperire și realizare.

Vezi și: Autopsia lui Matthew Perry a fost făcută publică. De ce a murit, de fapt, actorul din serialul Friends

Copilăria lui Perry a fost marcată de o serie de schimbări și provocări. Crescând în Ottawa, Ontario, el a îmbrățișat pasiunea pentru tenis, devenind un jucător talentat la nivel de juniori. Interesul său pentru actorie a fost, totuși, stimulat în adolescență, când s-a mutat în Los Angeles, la vârsta de 15 ani, pentru a locui cu tatăl său. Aici, într-un mediu vibrant și plin de oportunități, a început să exploreze lumea teatrului și a filmului.

Un alt detaliu interesant al copilăriei sale a fost un accident despre care nu foarte mulți au știut. Avea doar trei ani când a rămas fără o parte din deget, aspect pe care fanii l-au observat foarte târziu.

După ce au apărut speculații cu privire la ceea ce s-a întâmplat, a reieșit că Matthew și-a pierdut o parte din deget într-un „accident nefericit de închidere a ușii la grădiniță”. Acesta a mărturisit că era foarte rușinat de acest defect, motiv pentru care își ținea mâna numai în buzunar.

La un moment dat, însă, a învățat să accepte că totul este normal și nu are de ce să se rușineze. Un pilot l-a ajutat să învingă teama, atunci când i-a arătat că și el pierduse același deget.

„Pilotul Air Canada a spus: „Lasă-mă să-ți văd degetul”. Și am fost de genul: „uh, nu-mi vine să cred…” Și i-am arătat fără tragere de inimă și mi-a arătat că îi lipsește exact aceeași parte a degetului, din aceeași mână. Și m-am gândit în sinea mea: „El conduce tot acest avion mare și este bine, așa că știi, mi-a fost mai bine”, a spus actorul.

Matthew Perry, un actor de excepție

În timpul anilor de liceu, Perry și-a dedicat timpul atât tenisului, cât și teatrului. Participând la numeroase producții de scenă, și-a demonstrat abilitățile actoricești încă de la o vârstă fragedă. În ciuda angajamentului său față de tenis, pasiunea sa pentru actorie a devenit din ce în ce mai puternică și mai încântătoare.

După absolvirea liceului, Perry și-a propus inițial să urmeze studiile la Universitatea din California de Sud. Cu toate acestea, destinul avea să-i pregătească o altă cale. O oportunitate unică i-a apărut atunci când i s-a oferit un rol principal în serialul de televiziune „Second Chance” în 1987. Această oportunitate a fost un moment de cotitură în viața sa și a marcat începutul unei cariere de actor care avea să-i aducă faima și recunoașterea internațională.

Află și: Certificatul de deces al lui Matthew Perry, făcut public. De ce a murit Chandler din „Friends”

Matthew Perry a devenit cunoscut pentru abilitățile sale actoricești excepționale, dar și pentru personalitatea sa carismatică. Rolul său în serialul de televiziune „Friends” a consolidat poziția sa în lumea divertismentului și l-a consacrat ca unul dintre cei mai iubiți actori de televiziune din generația sa.

Viața și cariera lui Matthew Perry sunt un exemplu de curaj, pasiune și determinare. De la începuturile sale în Ottawa până la apogeul succesului la Hollywood, el a demonstrat că perseverența și devotamentul sunt cheile succesului în orice domeniu.

Prin talentul său și munca sa asiduă, Perry a inspirat milioane de fani din întreaga lume și a lăsat o amprentă importantă în istoria cinematografiei și televiziunii.

Matthew, dependențe și probleme de sănătate

Matthew Perry, cunoscut pentru rolul său memorabil în serialul „Friends” în care a interpretat personajul Chandler Bing, a fost una dintre cele mai strălucite stele ale ecranului mic în anii ’90 și începutul anilor 2000. Cu toate acestea, în spatele succesului său strălucitor, se ascundea o luptă profundă și tulburătoare cu dependența de substanțe toxice.

În anii ’90, Perry a fost în centrul atenției, bucurându-se de popularitatea enormă câștigată prin serialul „Friends”. Însă, în timp ce lumea îl vedea pe ecran zâmbind și făcând glume, în viața reală el se confrunta cu o luptă interioară grea împotriva dependenței de alcool și droguri.

Dependența lui Perry a început să se manifeste cu alcoolul, dar mai târziu s-a transformat și în o dependență de pastilele Vicodin. Primul pas pe această pantă periculoasă a fost după un accident de schi în 1997, când a început să ia medicamente prescrise pentru a face față durerilor. Această dependență a ajuns să-l consume și să-i afecteze viața personală și profesională.

Conștient de gravitatea situației sale, Perry s-a internat la centrul de reabilitare Hazelden pentru a se trata și a-și depăși dependența. Cu toate acestea, chiar și după această experiență, actorul a continuat să lupte cu această problemă.

În anul 2000, situația sa s-a agravat și mai mult când a fost spitalizat din cauza pancreatitei, o complicație a dependenței sale de substanțe toxice. În timp ce lucra la diverse proiecte, inclusiv la filmările pentru filmul „Serving Sara”, Perry a fost nevoit să se interneze la dezintoxicare, în încercarea disperată de a-și recăpăta controlul asupra vieții sale.

Vezi și: Actorii din Friends, mesaj comun după moartea lui Matthew Perry: ‘Suntem devastați’

Chiar și filmările pentru „Friends” au fost afectate de lupta lui Perry cu dependența. Programul de filmare a fost adaptat pentru a-i permite lui Perry să-și îndeplinească obligațiile, astfel încât scenele cu Chandler să fie filmate la sfârșitul programului, pentru a-i permite actorului să se ocupe de problemele personale.

În ciuda tuturor dificultăților, Perry a avut curajul să își împărtășească experiența sa cu publicul. În 2022, a publicat cartea de memorii „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, în care și-a deschis sufletul și a vorbit despre lupta sa cu dependențele și despre momentele dificile prin care a trecut.

Dintre cele mai importante pelicule în care a jucat amintim: „Ally McBeal” (1997); „Almost Heroes” / „Aproape eroi” (1998); „Three to tango” / „Tango în trei” (1999) ; „The Whole Nine Yards” / „Cât îmi dai ca să te împuşc? ” (2000); „Scrubs” / „Stagiarii” (2001); „Serving Sara” / „Servicii complete pentru Sara” (2002); „The Whole Ten Yards” / „Cât îmi dai ca să împuşc din nou? ” (2004); „Studio 60 on the Sunset Strip” / „Studio 60” (2006); „Childrens Hospital” (2008); „Web Therapy” / „Terapie pe net” (2011); „The Kennedys After Camelot” / „Familia Kennedy: După Camelot” (2017); „The Good Fight” / „Lupta perfectă” (2017).