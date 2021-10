Accident teribil în Satu Mare. Doi morți și mai mulți răniți după impactul devastator dintre un microbuz și un autotursim

O tragedie s-a petrecut duminică după-amiază în localitatea Certeze, din județul Satu Mare, acolo unde un microbuz și un autoturism s-au izbit frontal, în urma impactului violent, două femei decedând. Alte persoane au fost rănite, fiind nevoie de intervenția rapidă a echipajelor de salvare.

Cine sunt persoanele decedate

În urma impactului teribil petrecut cu câteva ore înainte, toți pasagerii au avut nevoie de îngrijiri medicale. Din păcate, două femei, în vârstă de 60 ani, respectiv 63, nu au rezistat în urma rănilor, fiind declarat decesul. Alte trei persoane, dintre care și cei doi șoferi, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Astăzi, în jurul orei 11.40, polițiștii rutieri negreșteni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN19, în localitatea Certeze. Din primele cercetări efectuate la fața locului se pare că două autoturisme au intrat în coliziune frontală. Cele două autoturisme au fost conduse de către un tânăr, de 18 ani, din județul Maramureș și de către un bărbat, de 42 de ani, din Racsa. În urma evenimentului rutier toate cele 5 persoane care se aflau în autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani au avut nevoie de îngrijri medicale”, a transmis ISU Satu Mare.

În urma accidentului, cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis dosar penal, cercetările urmând a fi continuate, pentru a afla cine se face vinovat pentru tragedie.

Bărbat spulberat de un șofer în Chitila

În urmă cu trei zile, un bărbat de 53 de ani a fost lovit din plin de o mașină și părăsit de către vinovat în locul accidentului. Potrivit Poliției, șoferul era băut și a încercat să-și ascundă fapta. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi traversat neregulamentar, moment în care, șoferul beat nu l-a putut evita, lovindu-l și târându-l aproximativ 100 de metri.

Imediat după tragedie, vinovatul a fost de negăsit, astfel că oamenii legii au pornit căutările. În momentul în care a fost găsit, bărbatul a explicat că a fugut din cauza faptului că era băut. Potrivit testului cu aparatul etilotest, acesta avea o alcoolemie de 0,58 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma celor întâmplate, bărbatul are deschise trei dosare pe numele său, respectiv pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, dar şi pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.