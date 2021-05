Accident teribil în prima zi de Paște. Două copile, spulberate de o șoferiță de 20 de ani. Un elicopter SMURD a intervenit de urgență

Un accident grav a avut loc duminică, în localitatea Bunești Averești, acolo unde o tănără de 20 de ani a acroșat grav două fete care se aflau într-un grup de copii adunați pe stradă. Potrivit autorităților, tânăra vinovată își recuperase permisul luni, după ce fusese implicată într-un eveniment asemănător. Din păcate, la nici o săptămână, istoria tragică s-a repetat.

Mobilizare în forță pentru salvarea a două tinere care au fost lovite puternic de o șoferiță, chiar în prima zi de Paște. Fetele se aflau într-un grup de tineri, ieșiți pentru a petrece împreună Pastele. Din păcate, nimic nu prevestea că o asemenea nenorocire se va abate asuora localității Bunești Averești.

Victimele neatenției au fost două adolescente, una de 18 ani, cu traumatism cranio-cerebral grav, pentru care medicii au decis să fie transportată cu un elicopter SMURD, iar cea de-a doua victimă, în vârstă de 15 ani cu un traumatism mai puțin sever.

De vină pentru această tragedie din ziua Paștelui a fost o șoferiță de 20 de ani, căreia îi fusese luat permisul din cauza unui alt accident. Aceasta îl obținuse din nou luni, iar la scurt timp a avut loc nenorocirea.

Potrivit martorilor, impactul a avut loc după depășirea unei pante care nu-I oferea prea multă vizibilitate șoferiței. Văzând că în apropiere se află un grup de copii, iar din sens opus vine o mașină, aceasta s-a panicat și a acroșat două tinere. Potrivit primarului, copiii aflați în grup s-au împrăștiat pe sradă, moment în care șoferița fără abilități prea bune s-ar fi derutat.

“Una din fete are cam 15 – 16 ani. Nu are 18, cum s-a zis. Cealaltă are 12 ani. Fetele erau cu mai mulți copii, se plimbau, că e sărbătoare mare și copiii se adună, mai stau de vorbă. Șoferița le-a acroșat pe cele două fete, deși spune că a încercat să evite. Acum numai ea știe ce a gândit și cum a reacționat.

Nu cred că avea viteză prea mare, căci dacă avea, putea fi, Doamne ferește, mult mai grav. A venit elicopterul SMURD pentru una dintre fetițe, pentru cea mai mare, care e mai grav lovită. Să sperăm că totul va fi bine și își va reveni.