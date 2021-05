Accident rutier grav în Iași, după ce două eleve au fost lovite pe trecerea de pietoni. Cum se simt acestea acum

În cursul zilei de ieri, 24 mai 2021, s-a produs un accident rutier în municipiul Iași. Din primele informații, se pare că evenimentul rutier a avut loc în fața Colegiului Național „Costache Negruzzi”, pe strada Toma Cozma.

Două eleve din cadrul Colegiului Național „Costache Negruzzi”, din clasa a IX-a, au fost lovite de un autoturism cu numere de Franța, pe trecerea de pietoni. La față locului s-a deplasat un echipaj de polițiștii rutieri, dar și un echipaj medical.

În urma impactului, una dintre cele două fete și-a pierdut conștiința. Cele două fete au primit îngrijiri medicale de specialitate. Nu au suferit rănit grave, iar elevele sunt în afara oricărui pericol. Conducătorul mașinii spune că fetele vorbeau la telefon și s-au izbit de mașina acestuia. Inițial, el a oprit la trecere. Mai mult de atât, el susține că nu avea viteză.

„Vorbeau la telefon şi eu nu am văzut. S-au băgat în faţă. Nu ştiu dacă aveam 30 km/ h. S-a lovit de maşină. Ele discută la telefon, se împing una pe alta. Eu am oprit acolo odată şi ele stăteau la trecere. În momentul în care am intrat pe trecere, ele au trecut”, a declarat şoferul român, care lucrează în Franţa de mai mulţi ani.