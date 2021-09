Accident în lanț cu mai multe victime pe E 574. Patru TIR-uri și un autoturism, implicate în tragedie

Un accident cumplit a avut loc în această dimineață în județul Olt, aproape de orașul Balș, acolo unde patru autocamioane și un autoturism s-au ciocnit puternic. Din cauza dimensiunilor mult mai mici ale autoturismului, două persoane au fost la un pas de moarte.

Un accident periculos care se putea termina dramatic a avut loc în această dimineață pe E 574, acolo unde mai multe Ambulanțe au intervenit de urgență pentru a salva victimele. Potrivit primelor informații, impactul s-a soldat cu șase persoane rănite, dintre care, trei având nevoie de îngrijiri medicale specializate, iar alte trei au primit ajutor la fața locului, refuzând transportul la o unitate medicală.

Imediat după accident, traficul a fost complet blocat, iar polițiștii au demarat o anchetă pentru a identifica adevăratul motiv al producerii accidentului.

În urma impactului, persoanele aflate în autoturism puteau muri pe loc, dacă șoferul nu ar fi fost inspirat să tragă de volan pentru a ieși dintre cele două TIR-uri între care fusese prins.

Potrivit observatornews.ro, accidentul s-ar fi produs din cauza unui șofer de TIR care nu a apucat să pună frână la timp, astfel că a intrat din plin în TIR-ul din față.

„Mi-am dat seama că intră în TIR, am zis să ies dintre ele. Imposibil să nu lovească. Dacă nu ieșeam eram varză. Muream amandoi! Am tras de volan, venea și o mașină din față. Am avut timp sa-i fac din faruri”, a povestit șoferul mașinii implicate în accident, potrivit sursei citate.