Accident grav în Capitală, provocat de un șofer începător. Cum a reușit tânărul să plonjeze cu mașina într-o fântână arteziană din fața Parlamentului

Un eveniment nefericit a avut loc luni seară în București, după umezirea carosabilului și lăsarea serii. Un tânăr șofer a produs un accident mai puțin comun din cauza neadaptării vitezei la condițiile meteo. Din păcate, mașina în care se aflau trei pasageri a ajuns într-una din fântânile arteziene de pe Bulevardul Unirii. La fața locului au ajuns polițiști și cadre medicale.

Potrivit polițiștilor și martorilor, accidentul s-a produs din cauza neatenției șoferului la condițiile meteo, dar și din cauza vitezei excesive pe care mulți șoferi o au în acea zonă. Din fericire, niciuna dintre persoanele din mașină nu a fost rănită, însă mașina a suferit avarii însemnate, fiind considerată de polițiști de la fața locului daună totală.

Mai mult, oamenii legii susțin că de la începutului anului și până acum, alte trei autoturise au plonjat în această fântână, dându-le de furcă autorităților. Din păcate, mașina a fost extrasă cu greutate din fântână, fiind necesară o automacara, dar și o persoană care să intre în apă.

Un alt accident bizar a avut loc la Arad, acolo unde o bătrână de 81 de ani s-a trezit cu o mașină distrusă în curte. Potrivit declarațiilor acesteia, bărbatul vinovat de producerea accidentului a fugit cu plăcuțele de înmatriculare, lăsând mașina avariată în curtea în care s-au răsturnat.

“Era 12 și 10 și am tras roleta să văd dacă nu este accident și am văzut că fug doi, au luat numărul și au fugit. Nu am avut curaj să ies afară. Dimineața când m-am trezit la 7 am văzut poarta aici, am crezut că nu văd bine”, a declarat Margareta Lengyel, proprietara casei, potrivit stirileprotv.ro.