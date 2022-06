Accident grav de Ziua Copilului. Șapte copii și părinții lor au fost răniți

Un grav accident rutier a avut loc chiar astăzi, de Ziua Copilului. Din nefericire, zece persoane, dintre care șapte copii, au fost grav rănite. În accident au fost implicate două mașini, acesta având loc în județul Botoșani.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, pompierii au fost solicitați de urgență în localitatea Loturi Enescu, municipiul Dorohoi, după ce două mașini s-au ciocnit și mai multe persoane au fost rănite.

La fața locului au ajuns două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, cu o autospecială de stingere cu apă, spumă și modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și patru echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Din nefericire, șapte copii au fost răniți, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Aceștia se aflau în autoturisme împreună cu părinții lor, care au fost și ei, la rândul lor, răniți. Din fericire, toți erau conștienți.

Trei tineri, care se aflau într-un autoturism Audi, rulau pe drumul dintre Lețcani și Podu Iloaiei, județul Iași, moment în care șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit un copac aflat pe marginea drumului. Mașina s-a răsturnat, a luat foc, apoi a explodat.

Doi bărbați care se aflau în trecere, într-un camion de tractare, au oprit imediat și au scos doi dintre pasageri, însă pe al treilea nu au mai reușit să-l salveze. Potrivit autorităților, șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice.

”Mașina era pe o parte, am agăţat-o cu un cârlig și am tras-o un pic, ca să-i scoatem pe cei din interior. La volan se afla un băiat care mirosea a alcool, în spatele lui, pe banchetă se afla o fată. Erau cu toții semiconștienți, la fel și al treilea tânăr, aflat pe bancheta din dreapta șoferului. Mașina începuse să ardă. Am scos fata, apoi șoferul. Apoi am început să tragem de pasagerul din dreapta, însă a explodat ceva în mașină. Băiatul era semi-conștient, ne-am ars la mâini, dar nu ne-am mai putut apropia de el. Era vâlvătaia prea mare. Era un pic mai grăsuț decât ceilalți, nu am putut să îl răsucim, să-l scoatem. Ne pare rău pentru el”, susțin cei doi bărbați care au acordat primul ajutor.