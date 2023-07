Acces Direct își mută ”casa”! Ce se întâmplă cu emisiunea Mirelei Vaida

După ce a trecut de la Antena 1 la Antena Stars, emisiunea prezentată de Mirela Vaida se pregătește pentru o nouă transformare importantă. Acces Direct și schimbă casa! Ce se va întâmpla cu show-ul ce i-a descoperit pe Vulpița și Viorel Stegaru.

După recordurile de audiențe aduse de edițiile ce i-au avut ca invitați principali pe Vulpița și Viorel Stegaru, Accest Direct a trecut printr-o schimbare uriașă, emisiunea trecând de la Antena 1 la Antena Stars.

La acea vreme, s-a zvonit că decizia celor din conducere nu a fost deloc pe placul Mirelei Vaida, însă, în cele din urmă, prezentatoarea a fost nevoită să accepte mutarea pe postul cu un public mai puțin numeros.

Se pare că Acces Direct se pregătește acum să încheie un nou capitol. În scurt timp, emisiunea va avea o casă nouă. Se va întâmpla, de fapt, cu toate producțiile live de la Antena Stars. Potrivit Fanatik, stația își va muta studiourile în zona Pipera, ceea ce înseamnă că emisiunile vor avea platouri diferite.

Un nou platou o să primească și matinalul de la Antena 1. Echipa Neatza cu Răzvan și Dani va începe viitorul sezon într-o casă nouă. Până atunci, emisiunea s-a mutat pentru câteva zile la mare, de unde transmite, în fiecare dimineață, de la ora 08:00.

“Şi de data aceasta, aşa cum am făcut de fiecare dată, am ales o zonă specială, pentru că vrem să cunoașteţi alături de noi şi o altfel de mare a noastră. Pentru că nu mai aveam răbdare până la vacanţă, am decis să încheiem sezonul Super Neatza în atmosferă de vacanţă, de la Cap Aurora”, a declarat Răzvan Simion.