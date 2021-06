A pus usturoi în apa din cadă și s-a relaxat în ea. Trucul secret al femeilor de la țară

Cu siguranță nu te-ai gândit niciodată să pui căței de usturoi în cada plină cu apă în care urmează să te relaxezi. Ei bine, ar trebui să afli de ce femeile făceau asta în trecut și ce beneficii are.

Trucul secret al femeilor de la țară

Usturoiul este un aliment care a fost folosit ca remediu naturist încă din cele mai vechi timpuri. Pe lângă faptul că dă o aromă deosebită multor preparate, el are rolul de a combate problemele digestive, infecțiile și ține sub control tensiunea arterială. În plus, datorită mirosului puternic și a aromei, el este folosit în multe mâncăruri peste tot în lume.

Inițial, usturoiul se folosea ca remediu naturist datorită compușilor sulfurici care se eliberează rapid în organism. Alicina este cel mai cunoscut astfel de compus din usturoi, însă mai conține și magneziu, seleniu și vitamine.

Ei bine, află că poți folosi usturoi în cadă, atunci când faci o baie relaxantă. Pur și simplu aruncă usturoi praf în apă și relaxează-te.

Este o manieră ideală de a preveni anumite boli, iar mirosul de usturoi nu va persista pe piele. Se umple cada cu apă fierbinte și se folosește cam 1 cană de pulbere de usturoi. De asemenea, poți folosit usturoi pisat.

Acest lucru tratează febra musculară, durerile de articulații, relaxează mușchii și calmează tensiunea, revigorând întregul corp.

Beneficiile usturoiului

Usturoiul are proprietăți antiinflamatorii și relaxează durerile articulare sau musculare, dacă este folosit extern.

În plus, consumul de usturoi ajută în reducerea tensiunii arteriale și previne apariția bolii Alzheimer datorită antioxidanților săi.

De altfel, usturoiul este foarte bun pentru ficat. Consumat regulat, acest aliment poate proteja ficatul de leziuni și de stresul oxidativ indus de etanol.

Specialiștii susțin că usturoiul poate ajuta împotriva infecțiilor microbiene din timpul sarcinii, care cresc riscul unei nașteri premature. Alimentele care conțin compuși prebiotici au rolul de a ajuta la reducerea riscului de naștere prematură, așa că este ideal de consumat de către femeile gravide.

Îl poți consuma în mâncăruri, ca ceai, extern prin baie sau masaj cu ulei de usturoi, dar și ca extract.

Ca să faci ceai de usturoi, pur și simplu fierbe apa și când clocotește adaugă căței de usturoi, ghimbir și scorțișoară. Lasă la fiert 20 de minute apoi acoperă ca totul să infuzeze. Strecoară și bea conținutul.