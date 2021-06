A pus piper negru în mașina de spălat și nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat cu hainele

Foarte puțini oameni știu de acest truc, deși este extrem de util și te scapă de datul banilor în plus pe anumite produse speciale pentru haine. Ce se întâmplă dacă presari piper negru în cuva mașinii de spălat?

Truc util. Ce se întâmplă dacă pui piper negru în mașina de spălat?

Săălatul hainelor este făcut acum cu mare grijă la țesături, procentele de materiale din care sunt fabricate, timpul pe care trebuie să-l petreacă la apă caldă sau rece, dar mai ales la culorile lor. Puțini știu asta, dar poți să salvezi anumite piese vestimentare cu ajutorul piperului.

Hainele albe sau negre își schimbă culoarea și strălucirea la spălare, iar aici nici nu mai încape vorba de categoria hainelor colorate care este cea mai afectată de apă și detergenți sau alte soluții chimice pe care le găsim în supermarket-uri.

Un truc util pentru a le trezi la viață este legat de piper. Spală hainele cu boabe de piper la cea mai scăzută temperatura, iar după ce s-a terminat programul mașinii o să observi imediat diferența. E de ajuns o linguriță de piper și gata! Desigur că în timpul acesta trebuie oricum să fii atent la faptul că trebuie să speli hainele albe cu cele albe, cele negre singure și cele colorate singure.

Ingrediente din detergentul de rufe care sunt alergene și cancerigene

Dietanolamina

Aminoalcool obtinut sintetic din amoniac concentrat si etilenoxid, dietanolamina este ingredientul din detergent folosit pentru producerea de spuma. Dietanolamina poate provoca iritatii la nivelul pielii si ochilor, insa atunci cand intra in contact cu nitritii capata potential cancerigen. Acest ingredient pe care il regasim in detergentii din comert patrunde rapid in piele.

Colorantii artificiali

Acestia nu au legatura cu capacitatea de curatare a detergentului, ci sunt folositi strict din motive estetice. Majoritatea detergentilor contin coloranti artificiali, nicidecum naturali, care provoaca alergii si iritatii la nivelul pielii.

Aromele

Intrucat producatorul nu este obligat sa mentioneze toate ingredientele folosite pentru producerea unui detergent, de multe ori regasim pe eticheta produsului notiunea de “arome”, fara a ni se explica exact din ce substante sunt facute aceste arome. De cele mai multe ori, din pacate, “aromele” sunt facute dintr-o serie de substante chimice daunatoare, care au ca efecte secundare aparitia migrenelor puternice ori a iritatiilor la nivelul pielii.

Inalbitorii optici

Inalbitorii optici nu au un rol in procesul de curatare, ci sunt folositi pentru a reflecta tonurile albastre, ceea ce inseamna ca hainele par mai albe decat sunt, de fapt. Acesti inalbitori optici au un grad mediu de toxicitate, asa ca ideal ar fi sa ii evitam. Inalbitorii optici devin periculosi pentru pielea noastra in prezenta razelor UV, adica atunci cand ne expunem razelor soarelui. (Sursa: doc.ro)