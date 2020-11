A pus bicarbonat în apa din cadă și a stat 30 de minute. Ce s-a întâmplat cu pielea ei e uluitor

Ce a simțit o femeie după ce a pus bicarbonat de sodiu în cadă? În urma experimentului a constatat că pielea ei a avut parte de schimbări. Ce s-a întâmplat când a ieșit din apă? Care sunt beneficiile unui astfel de moment de relaxare?

Experiment: A pus bicarbonat de sodiu în apa din cadă. Ce s-a întâmplat cu pielea ei?

Mulți oameni încearcă să folosească din ce în ce mai mult bicarbonatul de sodiu pentru curățenia în casă, în bucătărie sau în cadrul unor trucuri foarte practice. Ceea ce s-a omis până acum a fost beneficiul de a-l pune în apa din cadă. Dacă îți plac băile lungi și fierbinți, pune în apă și 2-3 plicuri de bicarbonat de sodiu, amestecă bine și după relaxează-te cât timp dorești. O femeie a încercat asta și a văzut că pielea ei după a fost mai luminoasă și fină. Este recomandată îmbăierea în apa călduță pentru ca pielea să se poată usca și mai tare. E o opțiune foarte bună, ieftină și rapidă a diferitelor soluții pe care le tot găsești pe rafturile din magazine.

Beneficiile:

Amerliorează eczemele și elimină mâncărimile pielii

Detoxifiază pe exterior și la exterior

Eliberează tensiunea musculară

Calmează simptomele urticariei

Elimină mirosul neplăcut al pielii

Elimină infecțiile fungice

Ameliorează iritațiile de scutec

Trucuri practice în baie și bucătărie

Curata chiuveta presarand bicarbonat de sodiu in ea si frecand cu un burete umed.

Desfunda scurgerea chiuvetei turnand pe scurgere 1 cana de bicarbonat, apoi 1 ceasca de otet fierbinte si, dupa cateva minute, 1 litru de apa fierbinte.

Creste puterea de curatare a detergentului de vase adaugand cateva linguri de bicarbonat de sodiu in sticla cu detergent.

Inlatura petele din cesti presarand in ele bicarbonat de sodiu si frecandu-le cu o carpa uda; daca pata persista, amesteca bicarbonat de sodiu cu apa calda si lasa-l in cana, peste noapte.

Scapa de petele din termos la fel de simplu: pune 1-2 lingurite de bicarbonat de sodiu in vas, umple-l cu apa clocotit, pune-i capacul si lasa-l cateva ore la racit; scurge termosul si clateste-l bine.

Curata gresia cu mopul, folosind o galeata de apa calda, in care ai turnat ½ cana de bicarbonat de sodiu.

Pastreaza-ti frigiderul curat si dezinfectat. Goleste complet frigiderul; curata-l cu un amestec de apa calda si detergent de vase; clateste-l cu un amestec de apa calda si bicarbonat de sodiu; sterge-l cu o carpa uscata. Pentru a neutraliza orice miros de mancare din frigider, toarna bicarbonat de sodiu intr-un borcanel si lasa-l permanent in spatele unui raft. (Sursa: sanovita.ro)