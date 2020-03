A murit Ștefania, mămica din Năvodari, care a luptat până în ultimul moment cu o boală nemiloasă. 4 copilași își plâng acum mama

O veste extrem de tristă a venit acum câteva ore din Năvodari, unde Ștefania Echimescu și-a petrecut ultimele momente din viață. Tânăra avea 4 copii frumoși care s-au rugat în fiecare zi ca mama lor să trăiască și să revină acasă pentru a-I îngriji.

Care este povestea Ștefaniei

Avea 4 copii frumoși și un soț care o iubea mai mult decât orice pe lume, atunci când a fost diagnosticată cu o boală nemiloasă, cancer pulmonar în metastază grad IV. La acel moment medicii nu i-au dat mai mult de câteva luni de viață, însă Ștefania s-a luptat cu toate forțele și speranțele să le dovedească contrariul. Așa s-a întâmplat, Ștefania a fost o învingătoare și a depășit termenul estimat de medici, dar atât. La 1 an și 2 luni de la nefericitul diagnostic, Ștefania a părăsit această lume, lăsând o mare durere în inimile tuturor celor care au iubit-o.

În urmă cu două săptămâni, pe pagina de Facebook “Împreună pentru Ștefania” a fost postat un mesaj în care era relatată povestea tristă a Ștefaniei: “Fix în urmă cu un an i s-a spus prima oară: ai cancer. Un an de când luptă și luptă și altceva nu știe decât să reziste și să lupte. I s-a spus: mai ai de trăit două luni fără tratament, maxim patru luni cu tratament sau poate mori de la prima ședință dacă corpul nu rezistă. Și a trecut un an și încă luptă, corpul a răspuns la tratament, răspunde și sperăm să răspundă în continuare.”

Mii se persoane s-au mobilizat pentru a o sprijini financiar pe mămică, astfel că ea a ajuns să fie tratată într-o clinică din Istanbul, șansele de viață și de vindecare fiind mai mari. Pe parcursul tratamentelor, Ștefania se simțea mai bine, dar spre neșansa ei, ca și în cazul altor pacienți, boala a recidivat, de data aceasta și mai puternic, făcând metastaze hepatice, osoase și cerebrale.

În urmă cu 5 luni starea de sănătate a Ștefaniei se îmbunătățise, ea putând să-și miște singură picioarele. Atât ea, cât și familia ei aveau atunci încredere foarte mare că evoluția sa se îndreaptă către direcția bună.

Starea Stefaniei se imbunatateste pe zi ce trece 😍 Daca pana ieri avea nevoie de ajutor sa se miste azi s-a produs o minune😲 Stefania a inceput sa isi miste singura picioarele, cat de curand o vedem la alergat 🏃‍♀️ Se simte foarte bine acasa alaturi de oamenii apropiati sufletului ei si e fericita ca atata lume o sustine 🙏 Va multumim si va dorim tuturor sanatate si toate gandurile bune.❤❤Cand nu mai poti, mai poti putin!!!❤❤ Publicată de Impreuna pentru Stefania pe Sâmbătă, 26 octombrie 2019

Ieri, pe pagina de Facebook dedicată vindecării ei, a apărut anunțul trist în care se ofereau informațiile legate de înmormântarea Ștefaniei: „Cu durere în suflet vă scriem aceste cuvinte. Ștefania a pierdut lupta cu viața cu 2 ore în urmă. În seara aceasta va fi adusă la casa mortuală vis a vis de biserica catolica. Poimâine va fi înmormantarea, deoarece legea ne obligă să o ținem doar câteva zile. Voi anunța mai tarziu mai multe detalii, deocamdată familia face demersurile pentru a-i lua trupul neînsuflețit de la OCH”.

În urmă cu câteva zile copiii Ștefaniei i-au lăsat pe rând mesaje de încurajare, în care îi doreau sănătate și să se întoarcă acasă mai repede.

Vezi imaginile video care surprind momentul: