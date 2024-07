A murit Shannen Doherty. Actrița din Beverly Hills avea 53 de ani

O altă actriță celebră s-a stins din viață în urmă cu puțin timp! Shannes Doherty, cunoscută pentru rolurile din serialul Beverly Hills și Charmed, a trecut în neființă la vârsta de 53 de ani.

Actrița Shannen Doherty a murit

Actriţa Shannen Doherty a murit în cursul zilei de sâmbătă, pe data de 13 iulie, la vârsta de 53 de ani. A dus o luptă crâncenă cu o boală foarte grea timp de ani de zile. Din păcate, cancerul a răpus-o.

Anunțul trist a fost făcut de către purtătorul ei de cuvânt, într-un comunicat de presă transmis astăzi de Variety.

„Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea și-a pierdut lupta cu cancerul după mulți ani de luptă împotriva bolii”, a declarat publicista lui Doherty Leslie Sloane.

Moartea tragică a vedetei a venit la aproximativ o lună după ce a mărturisit că anul trecut a fost „foarte greu” pentru ea.

Doherty, care a interpretat-o ​​pe Brenda Walsh în serialul de succes din anii 1990, a fost diagnosticată cu cancer de sân în anul 2015. Doar doi ani mai târziu, starul Charmed a dezvăluit că boala a revenit după ce a intrat în remisie.

Anul trecut, cancerul ei s-a răspândit la creier, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram care a arătat că este supusă unei radioterapii.

Despre Shannen Doherty. Cele mai importante roluri pe care le-a jucat

Fanii o plâng pe actrița americană Shannen Doherty, care a murit la vârsta de 53 de ani de cancer. A apărut pe micile ecrane timp de patru decenii, timp în care ne-a încântat cu serialele de succes în care a jucat, precum Beverly Hills 90210 și Charmed.

Născută în Memphis, a început să interpreteze roluri încă de mică, cu apariții în seriale TV precum Voyagers, Our House și Father Murphy, înainte de a se alătura distribuției de lungă durată Little House on the Prairie ca Jenny Wilder, la vârsta de 11 ani, în 1982.

Primul ei rol important în film a venit în 1985, cu Girls Just Want to Have Fun. Trei ani mai târziu, ea a jucat-o pe Heather Duke, într-o dramă din anul 1988.

În 1990, Doherty a obținut cel mai mare rol din cariera ei – ca Brenda Walsh în filmul original Beverly Hills, 90210. Doherty a părăsit 90210 după patru sezoane, deoarece Brenda trebuia să meargă la prestigioasa școală de teatru Rada din Londra, așa cum arăta scenariul.